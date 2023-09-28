Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что инициатива на фронте сейчас находится за Вооруженными Силами Украины. Однако, к сожалению, пока недостаточно инструментов для масштабной реализации всех намерений.

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Тактические операции совершаются по всей линии фронта. И совсем неуместно говорить, что продвижение идет медленно. Часто такие комментаторы забывают, каков масштаб войны сегодня в Украине.

Что такое "медленно" в рамках столь огромной войны, когда нужно обнулить российскую армию. Что, за три дня все нужно решить? Чего же вы так боялись десятилетиями российскую армию, считая, что она самая мощная после США?

– заметил Подоляк.

Что поможет ускорить победу Украины

Как подчеркнул Подоляк, чтобы ускорить темпы наступательной операции, нужно уничтожить транспортно-логистическое обеспечение группировки оккупантов. Значительная часть – почти 80% от поставок на Юге – идут именно через Крым. У России нет прямых железнодорожных сообщений ни с Мариуполем, ни с Бердянском.

Что такое Крым? Это огромная логистическая и складская инфраструктура. Там сотни складов разного уровня, сотни тренировочных площадок, сотни мест, где можно привезти резервы, множество самолетов. Это все нужно уничтожать. Тогда существенно упадет способность российской армии сопротивляться по тем или иным направлениям,

– заметил Подоляк.

Обратите внимание! Смотрите интервью с Михаилом Подоляком 28 сентября в 17:00 на ютубе 24 Канала.

Украине нужно достаточно дальнобойных ракет, чтобы уничтожить логистические цепочки оккупантов в Крыму. Несмотря на это, наши военные уже сейчас достигают фантастических результатов, которые можно увидеть из последних взрывов на полуострове.

Наши военные уже открывают небо над Крымом, уничтожают "Триумфы" и другую радиоэлектронику оккупантов. Как только откроется небо, значительно эффективнее получится уничтожать логистическую инфраструктуру россиян. Количество давления на Крым будет расти. Для нас важно отогнать остатки Черноморского флота, открыть небо и уничтожить логистику оккупантов, чтобы уменьшить поставки ресурсов на передний край,

– подчеркнул Подоляк.

Взрывы в Крыму: коротко