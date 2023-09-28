Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що ініціатива на фронті зараз перебуває за Збройними Силами України. Однак, на жаль, поки не вистачає інструментів для масштабної реалізації усіх намірів.

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Тактичні операції відбуваються по всій лінії фронту. І зовсім недоречно говорити, що просування йде повільно. Часто такі коментатори забувають, який масштаб війни сьогодні в Україні.

Що таке "повільно" в рамках такої величезної війни, коли потрібно обнулити російську армію. Що, за три дні все треба вирішити? Чого ж ви так боялися десятиріччями російську армію, вважаючи, що вона найпотужніша після США?

– зауважив Подоляк.

Що допоможе пришвидшити перемогу України

Як наголосив Подоляк, щоб пришвидшити темпи наступальної операції, потрібно знищити транспортно-логістичне забезпечення угруповання окупантів. Значна частина – чи не 80% цього постачання на Півдні – йде саме через Крим. Росія не має прямих залізничних сполучень ні з Маріуполем, ні з Бердянськом.

Що таке Крим? Це величезна логістична та складська інфраструктура. Там сотні складів різного рівня, сотні тренувальних майданчиків, сотні місць, де можна привезти резерви, величезна кількість літаків. Це все треба знищувати. Тоді суттєво впаде спроможність російської армії чинити опір на тих чи інших напрямках,

– зауважив Подоляк.

Зверніть увагу! Дивіться інтерв'ю з Михайлом Подоляком 28 вересня о 17:00 на ютубі 24 Каналу.

Україні потрібна достатня кількість далекобійних ракет, щоб знищити логістичні ланцюжки окупантів в Криму. Попри це, наші військові вже зараз досягають фантастичні результати, що можна побачити з останніх вибухів на півострові.

Наші військові вже відкривають небо над Кримом, знищують "Тріумфи" та іншу радіоелектроніку окупантів. Як тільки відкриється небо, то значно ефективніше вийде знищувати логістичну інфраструктуру росіян. Кількість тиску на Крим зростатиме. Для нас важливо відігнати залишки Чорноморського флоту, відкрити небо та знищити логістику окупантів, щоб зменшити постачання ресурсів на передній край,

– підкреслив Подоляк.

Вибухи в Криму: коротко