Потеря захваченного в 2014 году Крымского полуострова станет мучительнее для россиян, чем любой другой проигрыш России на поле боя. Об этом 24 Каналу рассказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что это станет роковым для власти Путина.

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Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что удары по Крымскому мосту продолжатся. В то же время Владимир Путин просто расстроится, потому что ничего сделать не сможет. И это утверждение имеет множество оснований.

Ни у Донецка, ни у Луганска нет для обычного россиянина той репутации пронзительного "скрепа", которую имеет Крым. Оккупация Крыма сакральна для Путина и для миллионов жителей России. Потеря Крыма – это потеря легитимности для Путина,

– отметила Ольга Романова.

Речь не о какой-то избирательной легитимности российского диктатора. В глазах россиян оккупация Крымского полуострова была едва ли не величайшим достижением Путина. Это стало практически эмблемой его правления.

"Не потеря Донецка, Луганска или Мариуполя, а потеря Крыма будет означать для большинства россиян крах путинской власти", – подытожила Романова.

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