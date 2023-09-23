Учитывая информацию в российских пабликах, атака в районе Джанкоя происходила между 10 и 11 утра, пишет 24 Канал. Пропагандисты писали, что в Джанкое якобы работает "ПеВеО".

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В районе поселка Вольное зафиксировали столб дыма

После этого местный ресурс "Крымский ветер" сообщил, что мощный взрыв слышали в Джанкое, Красноперекопске и Красногвардейском. Все эти населенные пункты расположены на севере оккупированного Крыма.

Впоследствии в сети опубликовали последствия "хлопка". По предварительной информации, взрыв произошел в районе села Вольное в Джанкойском районе.

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Следует обратить внимание, что в районе села Вольное расположен аэродром Черноморского флота России. Аэродром расположен в 15 километрах от Джанкоя. Случился ли "хлопок" именно на авиабазе – не известно.

В ночь на 24 июля аэродром в Вольном уже находился под атакой. Журналисты еще в ноябре 2022 года сообщали, что Россия восстановила авиабазу в Вольном. Туда свозили средства ПВО, РЭБ и грузовики. Переброску техники подтверждали спутниковые снимки.

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Журналисты "Радио Свобода" писали, что российские военные могли завозить в Вольное боеприпасы для средств ПВО дальнего или среднего радиуса действия.

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