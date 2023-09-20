Украинский лидер подчеркнул, что говорится, в частности, о российском Черноморском флоте. Или тех "дырявых корытах", которые от него останутся за время полномасштабной войны.
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Что сказал президент
Зеленский озвучил, что нужно сделать для возвращения мира.
Первое – это полный вывод всех российских войск и военных формирований, включая Черноморский флот России или те дырявые корыты, которые от него останутся за время войны Второе – полный возврат Украине эффективного контроля над всей нашей государственной границей и исключительной экономической зоной – в Черном и Азовском морях, а также – в Керченском проливе,
– говорится в сообщении.
Как российский флот превращается в "дырявое корыто"
- Российские оккупанты надеялись взять "Киев за три дня". Однако в результате только пробили дно. Их Черноморский флот тоже оказался на дне – в прямом смысле этого слова.
- Во время героической обороны Мариуполя защитникам удалось уничтожить патрульный катер типа "Раптор".
- Уже вскоре воины ВСУ минуснули крейсер "Москва". Именно из него украинским героям предлагали сдаться на острове Змеином. Его защитник послал в известном направлении.
- Впоследствии возле Змеиного удалось потопить десантный катер проекта "Серна" и два катера типа "Раптор".
- Осенью 2023 года удалось повредить ПДК "Минск", а также – нанести удар по патрульному кораблю "Сергей Котов".