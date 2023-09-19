Специалист по визуальным эффектам Алекс Сторожук (с ником dude.rec) создал невероятное видео уничтоженных вражеских кораблей, сообщает 24 Канал. Ранее он также обнародовал ролик, в котором украинский военный откидывает российскую матрешку, и та попадает прямо в Кремль.
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Черноморский флот отправится на дно
В подписи к видео с горящими в Черном море российскими кораблями говорится, что вслед за "Москвой" на дно скоро пойдет весь флот так называемой Российской Федерации, существующий лишь временно. На это приятно смотреть в новостях, приятно донатить фондам и с этими мыслями приятно засыпать и просыпаться.
Это замечательные новости, доказывающие, что каждый украинец и каждая украинка – самые лучшие и сильные люди. Мы всегда готовы защищать свою землю и держать Черное море чистым от всякого мусора, вроде металлолома, который туда сбрасывает наш враг! Донатьте Силам обороны Украины, они гарантируют нашу свободу и победу!
– написали в подписи к ролику.
Смотрите видеоиллюстрацию грядущего российского флота от dude.rec
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Кратко о ситуации в Черном море
- Украина возвращает контроль в Черном море. Пораженный БДК "Минск" в Севастополе не подлежит восстановлению. Россиянам стало опасно находиться в районе западного побережья временно оккупированного Крыма. Они начали перебрасывать 3 свои десантные корабля с Черного моря в Азовское.
- В свою очередь, ГУР и СБУ продолжают проводить успешные операции по ликвидации российского флота. В частности, в ночь на 13 сентября одна из таких прошла в Севастополе. Защитникам удалось обезвредить российские суда, находившиеся на судоремонтном заводе. Среди них была ракетная лодка "Ростов-на-Дону", которая обстреливала Украину. Она получила серьезные повреждения.
- Следует заметить, что российские военные корабли – законные цели для Украины, подлежащие уничтожению. И таковыми являются все суда врага, с которых он запускает ракеты по нашим городам.