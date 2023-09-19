Специалист по визуальным эффектам Алекс Сторожук (с ником dude.rec) создал невероятное видео уничтоженных вражеских кораблей, сообщает 24 Канал. Ранее он также обнародовал ролик, в котором украинский военный откидывает российскую матрешку, и та попадает прямо в Кремль.

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Черноморский флот отправится на дно

В подписи к видео с горящими в Черном море российскими кораблями говорится, что вслед за "Москвой" на дно скоро пойдет весь флот так называемой Российской Федерации, существующий лишь временно. На это приятно смотреть в новостях, приятно донатить фондам и с этими мыслями приятно засыпать и просыпаться.

Это замечательные новости, доказывающие, что каждый украинец и каждая украинка – самые лучшие и сильные люди. Мы всегда готовы защищать свою землю и держать Черное море чистым от всякого мусора, вроде металлолома, который туда сбрасывает наш враг! Донатьте Силам обороны Украины, они гарантируют нашу свободу и победу!

– написали в подписи к ролику.

Смотрите видеоиллюстрацию грядущего российского флота от dude.rec

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Кратко о ситуации в Черном море