Спеціаліст з візуальних ефектів Алекс Сторожук (з ніком dude.rec) створив неймовірне відео знищених ворожих кораблів, повідомляє 24 Канал. Раніше він також оприлюднював ролик, в якому український військовий відкидає російську матрьошку, й та влучає прямісінько в Кремль.

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Чорноморський флот відправиться на дно

У підписі до відео з російськими кораблями, що палають в Чорному морі, мовиться, що вслід за "Москвою" на дно скоро піде весь флот так званої Російської Федерації, що існує лише тимчасово. На це приємно дивитись в новинах, приємно донатити фондам й з цими думками приємно засинати та прокидатись.

Це чудові новини, які доводять, що кожен українець і кожна українка – найкращі та найсильніші люди. Ми завжди готові боронити свою землю та тримати Чорне море чистим від всілякого сміття, на кшталт брухту, який туди скидає наш ворог! Донатьте Силам оборони України, вони гарантують нашу свободу та перемогу!

– написали у підписі до ролика.

Дивіться відеоілюстрацію майбутнього російського флоту від dude.rec

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