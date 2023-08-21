Ймовірно, ви вже бачили відео, як український військовий відкидає російську матрьошку, і та влучає прямо в Кремль. Цього разу у мережі показали, як безпілотники пролітають над столицею російських загарбників.

До речі "Це Залужний мутить двіж": у мережі показали яскраву ілюстрацію "бавовни" на Кримському мості

"Бавовни" стає дедалі більше

Автор ролика – спеціаліст по візуальних ефектах Алекс Сторожук. dude.rec показав, як одразу три "невідомі добрі дрони" летять над Москвою. До речі, доставка "бавовни" відбувається регулярно. На безпілотниках помітні написи "Який жах" та "Від України без любові".

Автор зауважив, що Сергій Стерненко і Сергій Притула добре знають, як влаштувати свято з феєрверками. Також Алекс Сторожук закликав донатити на ЗСУ.

Продовжуємо працювати та донатити! Наближаємо перемогу разом! Слава Україні! Слава ЗСУ!

– підкреслив автор.

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Як "невідомі добрі дрони" доставляють "бавовну": дивіться відео

У мережі бурхливо відреагували на нову ілюстрацію

Зауважимо, що громадський активіст, блогер та волонтер Сергій Стерненко вранці 21 серпня поширив відео у себе в телеграм-каналі. Ілюстрація швидко почала збирати лайки та коментарі. Наводимо кілька з них.

Реакція на ілюстрацію / Скриншоти

Зверніть увагу! Ілюстрація dude.rec виявилася пророчою. Уже вранці 21 серпня росіяни заволали про нібито "атаку БпЛА" на Москву. Окупанти настільки стривожилися, що навіть закрили небо над усіма столичними аеропортами. Окрім того, зупинили частину електричок.