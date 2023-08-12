Після чергової "бавовни" Кримський міст, на жаль, поки не зруйновано. Однак наразі не відомо, які наслідки для окупантів мала чергова атака по Кримському мосту.

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У мережі опублікували пророчий ролик про Кримський міст

Зрештою, ролик, який з'явився у мережі, цілком можна назвати пророчим. Річ у тім, що українські офіційні особи неодноразово заявляли, що Кримський міст рано чи пізно буде знищено.

Як відомо, чергову "бавовну" на Кримському мосту окупанти пояснювали "димовою завісою". Автор ролика Алекс Сторожук, який раніше опублікував яскраве відео про матрьошку, кепкує з росіян, що це димова завіса по-українськи.

На відео український військовий на тлі Кримського мосту, який палає, танцює під ритмічну пісню, головними словами якої є: "Це не повітряна тривога – це Залужний мутить двіж"

Яскравий ролик про "бавовну" на Кримському мосту: дивіться відео

Що відомо про "бавовну" на Кримському мосту