После очередного "хлопка" Крымский мост, к сожалению, пока не разрушен. Однако пока неизвестно, какие последствия для оккупантов имела очередная атака по Крымскому мосту.

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В сети опубликовали пророческий ролик о Крымском мосту

В конце концов, появившийся в сети ролик вполне можно назвать пророческим. Дело в том, что украинские официальные лица неоднократно заявляли, что Крымский мост рано или поздно будет уничтожен.

Как известно, очередной "хлопок" на Крымском мосту оккупанты объясняли "дымовым занавесом". Автор ролика Алекс Сторожук, который ранее опубликовал яркое видео про матрешку, смеется над россиянами, что это дымовая завеса по-украински.

На видео украинский военный на фоне пылающего Крымского моста танцует под ритмическую песню, главными словами которой есть: "Это не воздушная тревога – это Залужный мутит движ"

Яркий ролик о "хлопке" на Крымском мосту: смотрите видео

Что известно о "хлопке" на Крымском мосту