Вероятно, вы уже видели видео, как украинский военный отбивает российскую матрешку, и та попадает прямо в Кремль. В этот раз в сети показали, как беспилотники пролетают над столицей российских захватчиков.

Кстати говоря "Это Залужный мутит движ": в сети показали яркую иллюстрацию "хлопка" на Крымском мосту

"Хлопка" становится все больше

Автор ролика – специалист по визуальным эффектам Алекс Сторожук. dude.rec показал, как сразу три "неизвестных добрых дрона" летят над Москвой. Кстати, доставка "хлопка" производится регулярно. На беспилотниках заметны надписи "Какой ужас" и "От Украины без любви".

Автор отметил, что Сергей Стерненко и Сергей Притула хорошо знают, как устроить праздник с фейерверками. Также Алекс Сторожук призвал донатить на ВСУ.

Продолжаем работать и донатить! Приближаем победу вместе! Слава Украине! Слава ВСУ!

– подчеркнул автор.

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Как "неизвестные добрые дроны" доставляют "хлопок": смотрите видео

В сети бурно отреагировали на новую иллюстрацию

Заметим, что общественный активист, блогер и волонтер Сергей Стерненко утром 21 августа распространил видео у себя в телеграм-канале. Иллюстрация быстро начала собирать лайки и комментарии. Приводим несколько из них.

Реакция на иллюстрацию / Скриншоты

Обратите внимание! Иллюстрация dude.rec оказалась пророческой. Уже утром 21 августа россияне закричали о якобы "атаку БПЛА" на Москву. Оккупанты настолько встревожились, что даже закрыли небо над всеми столичными аэропортами. Кроме того, остановили часть электричек.