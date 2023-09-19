Про це 24 Каналу відзначив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Також країна-окупантка не може нічого домогтися своїми ультиматумами щодо зернового коридору.

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"Практично кожний корабель, який знаходиться в Криму, або наближається до нього, він є на відстані, де може бути уражений тими засобами, які є у ЗСУ. Тому вони (росіяни – 24 Канал) будуть обмежені у використовувані кораблів у Чорному морі", – сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Порожні ультиматуми

Щодо зернового коридору, Україна демонструє, що і без Росії може забезпечити транспортування. Як відзначив Рефат Чубаров, це бачить і світова спільнота. Питання у ймовірній допомозі щодо безпеки з боку країн-членів НАТО.

"Росія може не добитися тих ультимативних вимог, які вона продовжує висувати у зв'язку з зерновим коридором. Маршрут, який зараз опробований, він реальний і він може бути під захистом і з боку українських морських сил і, можливо, трьох країн НАТО як мінімум. Це Туреччина, Болгарія і Румунія, які близько берегів, де проходить цей зерновий коридор", – пояснив Чубаров.

Зазначимо, сьогодні міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що судно Resilient Africa вийшло з порту Чорноморськ і рухається у напрямку Босфору. На його борту 3 тисячі тонн пшениці.

Судно, яке вийшло з порту Чорноморськ / Фейсбук Олександра Кубракова

"Це перше з двох суден, які зайшли в порт Чорноморськ на минулому тижні по встановленому ВМС ЗСУ тимчасовому коридору для цивільних суден. Друге судно знаходиться в порту під завантаженням українською пшеницею для Єгипту. Судна знаходяться під прапорами Ліберії та Палау, а їх екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України", – написав посадовець.

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