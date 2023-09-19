Об этом 24 Каналу отметил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Также страна-оккупант не может ничего добиться своими ультиматумами по зерновому коридору.

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"Практически каждый корабль, который находится в Крыму, или приближается к нему, он находится на расстоянии, где может быть поражен теми средствами, которые есть в ВСУ. Поэтому они (россияне – 24 Канал) будут ограничены в использовании кораблей в Черном море", – сказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Пустые ультиматумы

Относительно зернового коридора Украина демонстрирует, что и без России может обеспечить транспортировку. Как отметил Рефат Чубаров, это видит и мировое сообщество. Вопрос о вероятной помощи безопасности стран-членов НАТО.

"Россия может не добиться тех ультимативных требований, которые она продолжает выдвигать в связи с зерновым коридором. Маршрут, который сейчас опробован, он реален и может быть под защитой и со стороны украинских морских сил и, возможно, трех стран НАТО как минимум. Это Турция, Болгария и Румыния, которые близ берегов, где проходит этот зерновой коридор", – объяснил Чубаров.

Отметим, сегодня министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков на своей странице в Facebook сообщил, что судно Resilient Africa вышло из порта Черноморск и двигается в направлении Босфора. На его борту 3 тысячи тонн пшеницы.

Судно, вышедшее из порта Черноморск / Фейсбук Александра Кубракова

"Это первое из двух судов, зашедших в порт Черноморск на прошлой неделе по установленному ВМС ВСУ временному коридору для гражданских судов. Второе судно находится в порту под загрузкой украинской пшеницы для Египта. Суда находятся под флагами Либерии и Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины", – написал чиновник.

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