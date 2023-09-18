В интервью Владимир Зеленский подчеркнул, что российские военные корабли – законные цели. И такими будут все суда врага, с которых он запускает ракеты по украинцам.

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Украина достанет все российские корабли

Президент Украины подтвердил, что недавно наносились удары по Черному морю, где враг потерял часть своего флота. Для нашего государства, подчеркнул он, – это "совершенно законные цели".

Где бы они ни находились. Если из этого корабля вылетают ракеты по нашему мирному населению, мы имеем право бить по этим кораблям. Это не гражданская цель. Это враг, унесший жизни наших людей, и уносит ежедневно,

– подчеркнул он.

Глава государства добавил, что Россия должна четко отдавать себе отчет в том, что "несмотря на то, где бы ни находился этот корабль, мы за все те удары по Украине, мы его достанем". Это только вопрос времени и расстояния, подчеркнул президент.

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