Это означает, что сейчас российский флот парализован на определенной части Черного моря. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что оккупантам опасно находиться в районе западного побережья временно оккупированного Крыма.

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Попробуем достать и там

Россияне будут пытаться скрыться за полуостровом – со стороны Новороссийска. Или зайти в Азовское море, чтобы обезопаситься от украинских средств поражения.

Украина начинает контролировать Северо-западную акваторию Черного моря – от Крыма до Одессы,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

В то же время Керченский пролив россияне пытаются контролировать и не дают туда зайти нашим безэкипажным катерам, создав из Азовского моря "джакузи" для своего флота.

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Туда достать можно только Storm Shadow или SCALP-EG. Но для этого нужно точно знать координаты больших десантных кораблей, которые россияне туда вывезли или кораблей Черноморского флота.

"А потому будем рады, если командование Черноморского флота передаст нам координаты стоянок этих судов, тогда мы попробуем их и там достать", – отметил Роман Свитан.

Обратите внимание! Воздушные Силы ВСУ нанесли удары по БДК "Минск" и подводной лодке "Ростов-на-Дону", однако британские и французские СМИ интересуются, какими именно средствами они были поражены. Командующий ПС ВСУ Николай Олещук ответил, что "в авиации Воздушных Сил есть два типа крылатых ракет, предоставленные партнерами для борьбы с оккупантом. Британские Storm Shadow мы подвешиваем под левое крыло Су-24М, французские Scalp – под правое".

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