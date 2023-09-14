В интернете появились новые спутниковые снимки с последствиями "хлопка" в Севастополе. Напомним, сам инцидент произошел в ночь с 12 на 13 сентября.

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Что видно на снимках

Компания BlackSky показала фотографии, сделанные со спутников 12 и 13 сентября. На них можно увидеть, как выглядел завод в Севастополе до и после удара. Эти снимки показывают, что российские военные корабли в результате атаки получили значительные повреждения.

Последствия "хлопка" на заводе в Севастополе: видео "Крым. Реалии"



Что известно об этом заводе

Россия захватила это предприятие во время оккупации Крыма. Захватчики переименовали объект в "Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе". Он стал филиалом российского судостроительного и судоремонтного предприятия "Звездочка".

В настоящее время этот завод находится под антироссийскими санкциями США и Украины. С 2015 года оккупанты использовали захваченное предприятие для обслуживания кораблей Черноморского флота России.

Что известно про "хлопки" в Севастополе