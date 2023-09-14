В інтернеті з'явилися нові супутникові знімки з наслідками "бавовни" у Севастополі. Нагадаємо, сам інцидент стався у ніч з 12 на 13 вересня.
До теми Де "захований" Севастопольський морський завод, на якому лунали вибухи: показуємо на карті
Що видно на знімках
Компанія BlackSky показала фотографії, зроблені з супутників 12 та 13 вересня. На них можна побачити, який вигляд мав завод у Севастополі до та після удару. Ці знімки демонструють, що російські військові кораблі в результаті атаки отримали значні пошкодження.
Наслідки "бавовни" на заводі у Севастополі: відео "Крим. Реалії"
Що відомо про цей завод
Росія захопила це підприємство під час окупації Криму. Загарбники перейменували об'єкт у "Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе". Він став філією російського суднобудівного та судноремонтного підприємства "Звездочка".
Нині цей завод перебуває під антиросійськими санкціями з боку США та України. З 2015 року окупанти використовували захоплене підприємство для обслуговування кораблів Чорноморського флоту Росії.
Що відомо про "бавовну" у Севастополі
- Україна провела комбіновану атаку по об'єктах росіян в тимчасово окупованому Криму. Представник ГУР МО Андрій Юсов пізніше заявив що ракети уразили російський державний судноремонтний завод "Севморзавод", пошкодивши ремонтні споруди, десантний корабель та підводний човен.
- Жителі чули у ту ніч щонайменше 7 вибухів. Окупаційна адміністрація заявила, що ЗСУ нібито вдарили 10 ракетами, 7 з яких російська ППО буцімто збила.
- Також загарбники повідомили про нібито атаку з боку 3 морських безекіпажних катерів. Окупанти відзвітували про буцімто повне знищення цих дронів. Водночас росіяни визнали ураження двох кораблів, що перебували на ремонті.
- На думку аналітиків з ISW, сухий док певний час не працюватиме через цю атаку. Бо окупантам спочатку необхідно буде розчистити уламки.