В інтернеті з'явилися нові супутникові знімки з наслідками "бавовни" у Севастополі. Нагадаємо, сам інцидент стався у ніч з 12 на 13 вересня.

До теми Де "захований" Севастопольський морський завод, на якому лунали вибухи: показуємо на карті

Що видно на знімках

Компанія BlackSky показала фотографії, зроблені з супутників 12 та 13 вересня. На них можна побачити, який вигляд мав завод у Севастополі до та після удару. Ці знімки демонструють, що російські військові кораблі в результаті атаки отримали значні пошкодження.

Наслідки "бавовни" на заводі у Севастополі: відео "Крим. Реалії"



Що відомо про цей завод

Росія захопила це підприємство під час окупації Криму. Загарбники перейменували об'єкт у "Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе". Він став філією російського суднобудівного та судноремонтного підприємства "Звездочка".

Нині цей завод перебуває під антиросійськими санкціями з боку США та України. З 2015 року окупанти використовували захоплене підприємство для обслуговування кораблів Чорноморського флоту Росії.

Що відомо про "бавовну" у Севастополі