Телеграм-канали, посилаючись на підписників та джерела у севастопольських та кримських структурах, зазначили, що поранених навіть розміщували в коридорах. Варто зауважити, що вибухи в Севастополі лунали проти 13 вересня 2023 року.

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Які наслідки вибухів у Севастополі для окупантів

Згідно з даними телеграм-каналу, загиблих точно більше ніж двоє, проте точна кількість наразі ще не відома. Проте вже є дані, що поранених дуже багато.

Машини швидкої допомоги їздили на "Севморзавод" і назад до третьої години дня (13 вересня – 24 Канал). У Севастополі місць для поранених вже майже немає і їх вперше за багато часу привозили до Сімферопольського шпиталю на Горького,

– заявили джерела.

Однак і туди поранених везли протягом цілого дня 13 вересня. Саме тому там вже не залишилось багато вільних місць. Тому поранених розміщували в коридорах.

Що відбулось у Севастополі