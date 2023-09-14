Телеграм-канали, посилаючись на підписників та джерела у севастопольських та кримських структурах, зазначили, що поранених навіть розміщували в коридорах. Варто зауважити, що вибухи в Севастополі лунали проти 13 вересня 2023 року.
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Які наслідки вибухів у Севастополі для окупантів
Згідно з даними телеграм-каналу, загиблих точно більше ніж двоє, проте точна кількість наразі ще не відома. Проте вже є дані, що поранених дуже багато.
Машини швидкої допомоги їздили на "Севморзавод" і назад до третьої години дня (13 вересня – 24 Канал). У Севастополі місць для поранених вже майже немає і їх вперше за багато часу привозили до Сімферопольського шпиталю на Горького,
– заявили джерела.
Однак і туди поранених везли протягом цілого дня 13 вересня. Саме тому там вже не залишилось багато вільних місць. Тому поранених розміщували в коридорах.
Що відбулось у Севастополі
- Ніч проти 13 вересня видалась голосною для тимчасового окупованого Криму. Зокрема, місцеві мешканці там чули щонайменше 7 вибухів.
- Російські загарбники розповіли, що Україна нібито запустила по судноремонтному заводі у Севастополі, де комплексно ремонтують кораблі військово-морського флоту Росії, 10 крилатих ракет та три морські дрони. За даними окупантів, вони нібито збили всі дрони та, буцімто, 7 ракет.
- Після вибухів пожежа спалахнула у трьох осередках. Зокрема, мовиться про два – в Південній бухті та один – у Корабельній бухті.
- Згодом Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило 24 Каналу, що внаслідок удару по Севастополю було пошкоджено два кораблі Чорноморського флоту. Зокрема, великий десантний корабель і підводний човен.