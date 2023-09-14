Телеграмма-каналы, ссылаясь на подписчиков и источники в севастопольских и крымских структурах, отметили, что раненых даже размещали в коридорах. Следует заметить, что взрывы в Севастополе звучали против 13 сентября 2023 года.

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Какие последствия взрывов в Севастополе для оккупантов

Согласно данным телеграм-канала, погибших точно более двух, однако точное количество пока еще не известно. Однако уже есть данные, что раненых очень много.

Машины скорой помощи ездили на "Севморзавод" и обратно к трем часам дня (13 сентября – 24 Канал). В Севастополе мест для раненых уже почти нет и их впервые за много времени привозили в Симферопольский госпиталь на Горького,

– заявили источники.

Однако и туда раненых увозили в течение целого дня 13 сентября. Поэтому там уже не осталось много свободных мест. Поэтому раненых размещали​ в коридорах.

Что произошло в Севастополе