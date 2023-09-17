Це означає, що зараз російський флот паралізований на певній частині Чорного моря. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, зазначивши що окупантам небезпечно перебувати в районі західного узбережжя тимчасово окупованого Криму.

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Спробуємо дістати й там

Росіяни будуть намагатися сховатися за півостровом – з боку Новоросійська. Або ж зайти в Азовське море, щоб убезпечитись від українських засобів ураження.

Україна починає контролювати Північно-західну акваторію Чорного моря – від Криму до Одеси,

– наголосив полковник запасу ЗСУ.

Водночас Керченську протоку росіяни намагаються контролювати і не дають туди зайти нашим безекіпажним катерам, створивши з Азовського моря "джакузі" для свого флоту.

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Туди дістати можна тільки Storm Shadow або SCALP-EG, але для цього потрібно точно знати координати великих десантних кораблів, які росіяни туди вивезли або кораблів Чорноморського флоту.

"А тому будемо раді, якщо командування Чорноморського флоту передасть нам координати стоянок цих суден, тоді ми спробуємо їх й там дістати", – зазначив Роман Світан.

Зверніть увагу! Повітряні Сили ЗСУ завдали ударів по ВДК "Мінськ" та підводному човну "Ростов-на-Дону", проте британські та французькі ЗМІ цікавляться, якими саме засобами були вони уражені. Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук відповів, що "в авіації️ Повітряних Сил є два типи крилатих ракет, надані партнерами для боротьби з окупантом. Британські Storm Shadow ми підвішуємо під ліве крило Су-24М, французькі Scalp – під праве".

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