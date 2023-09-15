У британській розвідці нещодавно зазначили, що "Ростов" був одним із чотирьох підводних човнів, здатних стріляти крилатими ракетами, якими росіяни били по Україні. Своєю чергою, "Мінськ" слугував для перекидання засобів та особового складу з Росії на тимчасово окупований півострів.

Цікаво "Мінськ" та "Ростов" пішли за "Москвою": у Британії підтвердили ураження суден у Севастополі

Storm Shadow – під ліве крило Су-24М, а Scalp – під праве

Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук зазначив, що британські та французькі ЗМІ цікавляться, яким саме типом крилатих ракет українські пілоти відправили плавзасоби "Мінськ" та "Ростов-на-Дону" услід за "Москвою".

Цілком логічно, адже кращої реклами для національного виробника озброєння і не придумаєш. Доповідаю! В авіації️ Повітряних Сил є два типи крилатих ракет, надані партнерами для боротьби з окупантом. Британські Storm Shadow ми підвішуємо під ліве крило Су-24М, французькі Scalp – під праве,

– заявив військовий.

Він додав, що обидві ракети чудово працюють, без шансів для окупанта. Під крилами українських бомбардувальників знайдеться місце і для німецької Taurus.

"Тоді "гру в міста" можна буде продовжити ще ефективніше. Учергове дякую нашим західним партнерам за озброєння і техніку, яка допомагає знищувати агресора та звільняти українську землю! Разом – до перемоги!" – підсумував Олещук.

Варто прочитати Багато можливостей зведено нанівець: наскільки болісні для Росії удари по її кораблях

Комплексна операція, яку готували щонайменше місяць

У ЗСУ 13 вересня визнали, що вибухи на території суднобудівного заводу у Севастополі – це їхня робота.

Військовий експерт Роман Світан зазначив, що українським силам вдалося здійснити складну операцію, у ході якої ураження зазнали:

ВДК "Мінськ",

підводний ракетоносій "Ростов-на-Дону".

Операція відбувалася із залученням засобів кількох родів військ. На думку Світана, її готували щонайменше місяць. Зокрема, підготовкою до удару були:

знищення ЗРК С-400 у Криму 23 серпня,

очищення ГУР острова Зміїний та "вишок Бойка" від російських засобів дальнього виявлення.

Саме ці знищені системи мали б перехопити ракети, спрямовані на Севастополь.