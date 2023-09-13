Підводний човен, який сплив та виконує завдання над рівнем моря чи в сухому доку, дуже складно виявити та уразити. Про це розповів 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, додавши, що будь-який удар по підводному човну – складна операція із залученням засобів кількох родів військ.
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Комплексна операція
Для здійснення такої атаки використовуються літаки, гелікоптери, протичовнові засоби, підводні човни, кораблі, велика кількість глибинних бомб. Все це необхідно, щоб вирахувати місцеперебування підводного човна, а потім потопити його.
А в цьому випадку однією ракетою було пошкоджено підводний човен, який перебував у сухому доку. Це дуже складна операція, яку було проведено ймовірніше у співпраці з українськими силами та засобами різних родів військ,
– зазначив військовий експерт.
Ця операція, за припущенням Світана, розпочалась щонайменше місяць тому, оскільки були знищені в тимчасово окупованому Криму ЗРК С-400, а також станція дальнього радіолокаційного загоризонтного виявлення. Саме ці системи й мали перехопити ракети, що були спрямовані на Севастополь.
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Саме тому до цієї операції також було залучене Головне управління розвідки, адже спочатку острів Зміїний, а потім "вишки Бойка" були "очищені" від російських засобів дальнього виявлення.
"Це була комплексна операція. Ймовірно на останньому її етапі використовувалися літаки, які випустили крилаті ракети рівня Storm Shadow/SCALP-EG, або "Нептун" повітряного базування, або Harpoon. І завершилась ця операція пошкодженням, а можливо й знищенням одного чи двох бортів. Великий десантний корабель та підводний човен – це серйозні цілі, одні з головних, які Силам оборони необхідно знищувати", – впевнений Роман Світан.
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- Окрім атаки на ВДК "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону", було обстріляно судноремонтний завод в Севастополі, який є найбільшою ремонтною базою Чорноморського флоту Росії. Проте завод не виведено з ладу, адже це дуже велике підприємство.
- На думку Романа Світана, потрібні сотні ракет для того, щоб його серйозно пошкодити. Проте повністю ліквідувати це підприємство не має сенсу, оскільки якщо росіяни будуть заводити на нього свої кораблі та підводні човни, то важливіше знищувати саме їх, ніж завод, який Україні ще буде потрібний.
- Водночас у ЗСУ підтвердили, що атаку на Севастополь здійснила Україна. В українських Збройних Силах удари "по засобах ВМС та портовій інфраструктурі" в тимчасово окупованому Севастополі назвали успішними.