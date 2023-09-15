Вже не вперше українцям вдається ліквідовувати російський комплекс ППО в окупованому Криму – 23 серпня вони знищили систему С-400 на півострові біля Оленівки. В Інституті вивчення війни кажуть, що це тривожний дзвіночок для окупантів.
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Недолуге ППО у Криму
14 вересня стало відомо, що військова контррозвідка ВМС та СБУ провела унікальну операцію, у ході якої знищила ворожий комплекс ППО "Тріумф" під Євпаторією. Атаку здійснили за допомогою безпілотників та ракет українського виробництва. Спочатку дрони СБУ вразили радари та антени комлексу, а потім, коли радіолокаційні системи були виведені з ладу, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пусковим комплексам С-300/400 "Тріумф".
В Інституті війни вважають, що успіх українців свідчить про те, що у росіян в окупованому Криму можуть бути системні тактичні збої систем ППО. Експерти кажуть, що окупанти мають серйозні проблеми з ППО на півострові, якщо не змогли перехопити ракети за допомогою системи С-400.
Російський "Тріумф" обернувся ганьбою для окупантів
- 23 серпня Сили оборони знищили зенітно-ракетний комплекс С-400 в тимчасово окупованому Криму поблизу Оленівки. Під час ліквідації ППО також було знищено і особовий склад. За словами Буданова, знищення "Тріумфу" оголить протиповітряну оборону росіян у західній частині півострова. Вони будуть змушені зняти комплекси ППО в інших місцях, оскільки майже всі системи стягнули на фронт.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що С-400 в Криму знищили новою сучасною ракетою українського виробництва.
- Тим часом окупаційна влада півострову спочатку повідомила, що вибухи біля Оленівки – то начебто загорілася суха трава. Але, вочевидь, збагнувши, що правди не втаїти, і на її тлі це виправдання звучатиме смішно, видалила пізніше це повідомлення.
- 14 вересня українці повторили успіх, знищивши комплекс "Тріумф" біля Євпаторії.