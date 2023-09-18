В інтерв'ю Володимир Зеленський наголосив, що російські військові кораблі – законні цілі. І такими будуть усі судна ворога, з яких він запускає ракети по українцях.

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Україна дістане всі російські кораблі

Президент України підтвердив, що нещодавно завдавалися удари по Чорному морю, де ворог втратив частину свого флоту. Для нашої держави, підкреслив він, – це "абсолютно законні цілі".

Де б вони не перебували. Якщо з цього корабля вилітають ракети по нашому мирному населенню, ми маємо право бити по цих кораблях. Це не цивільна ціль. Це ворог, який забрав життя наших людей, і забирає щоденно,

– наголосив він.

Глава держави додав, що Росія повинна чітко усвідомлювати, що "попри те, де б не перебував цей корабель, ми за всі ті удари по Україні, ми його дістанемо". Це лише питання часу та відстані, підкреслив президент.

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