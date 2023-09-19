Если принимать во внимание версию о двух попаданиях, то они повредили две важнейшие части корпуса подлодки. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский, добавив, что вероятнее всего, "Ростов-на-Дону" не подлежит восстановлению.
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Какие повреждения получила ракетная лодка
В первую очередь, повреждена носовая часть корпуса, в которой размещены торпедные аппараты. Именно из них на таких лодках запускают ракеты "Калибр".
Выходит, что отсек, в котором были все системы вооружения и управления ими – уничтожены,
– сказал эксперт Defence Express.
Второе попадание заметно напротив основных органов управления. На этом месте видна дыра или изгиб от взрыва. Это те места, где должен стоять капитан, штурман и вся навигационная аппаратура.
"Если считаться с версией, что могло влететь в носовую часть и вывернуть все вдоль корпуса, тогда только сдавать на металлолом и все. Теперь можно разве что спорить, насколько сильно этот корабль стал непригодным для восстановления", – подчеркнул Иван Киричевский.
Эксперт Defence Express назвал повреждения судна "Ростов": смотрите видео
Можно ли его восстановить
Оккупанты могут озвучивать разные заявления, в том числе и о возможности восстановления судна, но в такое сложно поверить. Вспоминается история, когда россияне очень долго ремонтировали старую подлодку, которая перешла российскому Черноморскому флоту в наследство от советского. Лодку 10 лет так "успешно" ремонтировали, что в итоге она пошла ко дну, хотя на ее ремонт потратили несколько сотен миллионов рублей.
Если уцелели электродвигатели или дизельные двигатели, которые размещены в кормовых отсеках, тогда, возможно, судно станет "донором" запчастей для других кораблей. Но если учитывать версию о том, что влетела одна ракета и корабль "вывернуло" от взрыва, то повреждения настолько масштабны, что могли затронуть и силовые установки.
Российская металлургическая промышленность часто жалуется, что ей не хватает металлолома, вот и будет ресурсная подкормка для российской металлургии
– заметил Иван Киричевский.
Украина обезвредила судно "Ростов": детали
- В результате ночной атаки по Севастополю 13 сентября были повреждены два корабля Черноморского флота. Речь идет о большом десантном корабле "Минск" и дизель-электрической подлодке "Ростов-на-Дону". Оба судна находились на судоремонтном заводе.
- Впоследствии в ВСУ подтвердили удары по лодкам. В ОК "Юг" и украинской разведке также сообщали, что суда имеют очень серьезные повреждения и теперь в сети появились фото, вероятно, пораженной подводной лодки.
- Ремонт судов будет усложнен и тем, что Украина нанесла удар и судоремонтному заводу "Севморзавод", где стояли корабли. Нашим защитникам удалось повредить ремонтные постройки и оборудование.