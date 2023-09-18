Подлодка " Ростов-на-Дону ", которая обстреливала Украину ракетами, теперь больше похожа на российский "уголек". В сети показали фото, как она выглядит после того, как ее повредили бойцы ССО ВСУ.

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Как сейчас выглядит подлодка "Ростов-на-Дону"

13 сентября, после громких взрывов в Севастополе, стало известно, что повреждена российская дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону". Кроме того, поврежден большой десантный корабль "Минск".

В ВСУ подтвердили, что удар по лодкам нанесла Украина. В ОК "Юг" и украинской разведке также сообщали, что суда имеют очень серьезные повреждения и теперь в сети появились фото, вероятно, пораженной подлодки.

Обратите внимание. Пораженная подлодка "Ростов-на-Дону" является носителем крылатых ракет " Калибр ". Общий залп – 4 ракеты.



Вероятно, повреждена подлодка "Ростов-на-Дону" / @monitor



Вероятно, повреждена подлодка "Ростов-на-Дону" / "Крымский ветер"

Следует отметить, что ремонт судов будет затруднен и тем, что Украина нанесла удар и по судоремонтному заводу "Севморзавод", где стояли вышеупомянутые корабли. Нашим защитникам удалось повредить ремонтные постройки.

Эксперты американского Института изучения войны заметили, что очевидное уничтожение двух судов, скорее всего, приведет к тому, что сухой док станет нетрудоспособным, пока российские силы не смогут расчистить обломки.

Как Украине удалось провернуть эту операцию

Оказалось, что Ростов-на-Дону и Минск были повреждены благодаря работе Силам Специальных Операций Вооруженных Сил Украины. Защитники рассказали поэтапно, как им это удалось: