Власне, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону відповіла, чи є сенс для окупантів перекидати свої судна з Чорного моря в Азовське. Також вона описала негаразди, які сколихнули Кремль, – інформує 24 Канал.

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Про втечу в Азовське море

Зі слів спікерки зрозуміло, що передислокація Росією кораблів в Азовське море немає сенсу, оскільки українські дрони та ракети засвідчили, що здатні досягати потрібних цілей на будь-якій відстані.

Очевидно, розвиток подій передбачає переховування (росіянами – 24 Канал) тих кораблів, що є небезпечними цілями. Але, як вони вже переконалися, для нас уже немає перепон, аби уразити таку ціль.

Проте не виключено, зокрема, що загарбники передислоковують великі десантні кораблі до Азовського моря для забезпечення логістичних потреб – тобто налагодження перевезень.

Разом з тим речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук наголосив, що перекидання Росією усіх бойових кораблів до акваторії Азовського моря є дуже малоймовірним сценарієм. Про це він також сказав в ефірі телемарафону.

Ми ще не скоро це побачимо (усі кораблі Росії в Азовському морі – 24 Канал). Вони мають оперувати в Чорному морі, бо глибини в Азовському морі досить невеликі – це 15 метрів на максимальній глибині. Там навігація складніша – вони не зможуть виконувати певні завдання.

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Про пошкоджені кораблі

Речниця ОК "Південь" запевнила, що операції з атак на морські об'єкти Росії потребують довготривалої підготовки. А те що за останній тиждень було пошкоджено цілий ряд російських кораблів є "наслідком збігу обставин", що дуже добре для нас склались.

Так уже сталося, що був дуже насичений тиждень. Як кажуть моряки: сприяла погода – цим треба було користуватися. Дійсно, ми продовжуємо будь-яку роботу в будь-якому напрямку зі знищення потужностей ворога.

Зверніть увагу! Останніми днями були новини про атаки або успішне ураження таких російських морських об'єктів: підводний човен "Ростов-на-Дону";

великий десантний корабель "Мінськ";

катер КС-701 "Тунець";

патрульний корабель "Сєргєй Котов";

два патрульні човни "Василій Биков";

ракетний катер "Самум".

Як констатувала Гуменюк, за попередніми оцінками, ушкодження суден та російських потужностей для їхнього відновлення є настільки суттєвими, що повертати до життя уражені кораблі – просто-таки немає сенсу.

Зокрема, десантний корабель та підводний човен (ВДК "Мінськ" і "Ростов-на-Дону" – 24 Канал) не будуть мати найближчих перспектив ніяких.

Важливо розуміти, що відновлення російських кораблів на потужностях судноремонтного заводу в Севастополі неможливе, у зв'язку з втратою цих потужностей, а переміщення на інші заводи – надто високовартісне.

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Окрім того, окупанти не можуть швидко та у належний спосіб обслуговувати кораблі, які виходять на бойові чергування. Усе було покладено на плечі екіпажів та судноремонтних майстерень.