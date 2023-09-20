Український лідер наголосив, що мовиться, зокрема, про російський Чорноморський флот. Або ті "діряві корита", які від нього залишаться за час повномасштабної війни.
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Що сказав президент
Зеленський озвучив, що необхідно зробити для повернення миру.
Перше – це повне виведення усіх російських військ та військових формувань, включно з Чорноморським флотом Росії або тими дірявими коритами, які від нього залишаться за час війни Друге – повне повернення Україні ефективного контролю над усім нашим державним кордоном та виключною економічною зоною – у Чорному та Азовському морях, а також – в Керченській протоці,
– мовиться у повідомленні.
Як російський флот перетворюється у "діряве корито"
- Російські окупанти сподівалися взяти "Київ за три дні". Однак в результаті тільки пробили дно. А їхній Чорноморський флот теж опинився на дні – у прямому сенсі цього слова.
- Під час героїчної оборони Маріуполя захисникам вдалося знищити патрульний катер типу "Раптор".
- Вже невдовзі воїни ЗСУ мінуснули крейсер "Москва". Саме з нього українським героям пропонували здатися на острові Зміїному. Його ж захисник послав у відомому напрямку.
- Згодом біля Зміїного вдалося потопити десантний катер проєкту "Серна" та два катери типу "Раптор".
- Восени 2023 року вдалося пошкодити ВДК "Мінськ", а також – завдати удар по патрульному кораблю "Сергій Котов".