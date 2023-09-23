Военные эксперты не возражают, что уже к концу этого года наша армия может войти на территорию Крыма. Вместе с тем важно, что украинские официальные должностные лица намекают, что ситуация на полуострове будет обостряться.

Смотрите также Убийца "Москвы" и ракетный суверенитет: почему украинский "Нептун" так ужасает Россию

Эвакуация из Крыма обязательна

Собственно, госпожа министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к людям, которые против России, но до сих пор находятся в оккупированном Крыму.

Еще раз прошу украинцев по возможности уехать из Крыма. Переждать деоккупацию полуострова на подконтрольной территории или в третьих странах,

– написала она.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов на днях заявил, что лучшим будущим для кораблей Черноморского флота России будет добровольное затопление

"Два варианта будущего для флота: самоликвидация добровольная или принудительная", – заверил чиновник, добавив, если оккупанты выберут второй вариант, то "флот будет нарезаться по принципу салями: процесс болезненный, но ВСУ наносят высокоточные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры".

Удар по штабу флота в Севастополе