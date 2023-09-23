Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневном обзоре фронта на 24 Канале рассказал, что о возможности захода в Крым говорят нынешние события на фронте и регулярные удары по полуострову. В частности, 23 сентября в районе Джанкоя было слышно взрывы.
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ВСУ могут быть в Крыму уже в этом году
Свитан отметил, что сейчас ВСУ получают преимущество в воздухе ударами по разным объектам Крыма. В будущем это может позволить украинской авиации работать в небе над полуостровом. В частности, наши Сушки и МиГи могут сбрасывать авиабомбы и запускать ракеты.
Шансы зайти в Крым еще в этом году есть. Впрочем, деоккупировать его до января не получится. Особенно сложно будет с горной южной частью. Однако на севере временно оккупированного полуострова наши войска могут полностью оказаться еще в этом году.
Оперативное пространство будет за Токмаком
Комментируя ситуацию на Запорожье, полковник запаса ВСУ отметил, что оперативное пространство перед ВСУ откроется уже за Токмаком, а еще точнее – за железной дорогой. До этого же приходится преодолевать плотную оборону россиян, они каждую высотку превратили в огневую точку, а каждый населенный пункт в рубеж обороны.
Не забывают ВСУ и о флангах. В общем, Свитан говорит о том, что с нынешними темпами продвижения можно закладывать еще месяц – полтора, чтобы наши войска преодолели плотную оборону оккупантов. Мы уже нашли одну точку, в которой прорвали так называемую линию Суровикина.
Обзор фронта от Свитана: смотрите видео
Кассетные снаряды ATACMS
США официально не передали еще Украине ATACMS. Однако в информационном пространстве эта тема появляется очень часто. В целом после объявления о передаче ВСУ ракет может пройти 3 дня, и они уже будут на фронте. Кассетные ATACMS есть 2 видов: на 160 километров и на 300 километров.
Они могут накрывать участок площадью в 1 квадратный километр. Всё зависит от высоты подрыва кассетного снаряда. Кроме кассетных, есть еще фугасные и кумулятивные снаряды ATACMS. В зависимости от того, какие мы в конце концов получим, можно будет говорить для каких именно задач.
Новости Крыма: последние события
- Наши войска нанесли удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе. Там проходило совещание руководителей.
- В результате удара погибли по меньшей мере 9 окупантов. Еще 16 получили ранения, среди них и генералы.
- Издание Sky News узнало, какими ракетами был нанесен удар по штабу Черноморского флота. По его данным, это британские ракеты Storm Shadow.