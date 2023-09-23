Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в щоденному огляді фронту на 24 Каналі розповів, що про можливість заходу в Крим кажуть нинішні події на фронті та регулярні удари по півострову. Зокрема, 23 вересня в районі Джанкою було чути вибухи.

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ЗСУ можуть бути в Криму вже цього року

Світан зазначив, що нині ЗСУ здобувають перевагу в повітрі ударами по різних об'єктах Криму. У майбутньому це може дозволити українській авіації працювати в небі над півостровом. Зокрема, наші Сушки та МіГи можуть скидати авіабомби та запускати ракети.

Шанси зайти в Крим ще цього року є. Утім деокупувати його до січня не вийде. Особливо буде складно з гірською південною частиною. Однак на півночі тимчасово окупованого півострова наші війська можуть цілком опинитись ще цього року.

Оперативний простір буде за Токмаком

Коментуючи ситуацію на Запоріжжі, полковник запасу ЗСУ зауважив, що оперативний простір перед ЗСУ відкриється вже за Токмаком, а ще точніше – за залізницею. До того ж доводиться долати щільну оборону росіян, де вони кожну висотку перетворили на вогневу точку, а кожен населений пункт у рубіж оборони.

Не забувають ЗСУ й про фланги. Загалом Світан говорить про те, що з нинішніми темпами просування можна закладати ще місяць – півтора, аби наші війська подолали щільну оборону окупантів. Ми вже знайшли одну точку, в якій прорвали так звану лінію Суровікіна.

Огляд фронту від Світана: дивіться відео

Касетні снаряди ATACMS

США офіційно не передали ще Україні ATACMS. Однак в інформаційному просторі ця тема нині з'являється дуже часто. Загалом після оголошення про передачу ЗСУ ракет може пройти 3 дні, й вони вже будуть на фронті. Касетні ATACMS є 2 видів: на 160 кілометрів і на 300 кілометрів.

Вони можуть накривати ділянку площею 1 квадратний кілометр. Усе залежить від висоти підриву касетного снаряда. Крім касетних, є ще фугасні та кумулятивні снаряди ATACMS. Залежно від того, які ми врешті-решт отримаємо, можна буде говорити для яких саме вони завдань.

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