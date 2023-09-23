Військові експерти не заперечують, що уже до кінця цього року наша армія може зайти на територію Криму. Разом з тим важливо, що українські офіційні посадовці натякають на те, що ситуація на півострові буде загострюватися.

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Евакуація з Криму обов'язкова

Власне, пані міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулась до людей, які проти Росії, але досі перебувають в окупованому Криму.

Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму. Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах,

– написала вона.

Окрім того, секретар РНБО Олексій Данілов цими днями заявив, що найкращим майбутнім для кораблів Чорноморського флоту Росії буде добровільне затоплення.

"Два варіанти майбутнього для флоту: самоліквідація добровільна чи примусова", – запевнив посадовець, додавши, якщо окупанти оберуть другий варіант, то "флот нарізатиметься за принципом салямі: процес болісний, але ЗСУ завдають високоточних ударів виключно по об'єктах військової інфраструктури".

Удар по штабу флоту в Севастополі