Військові експерти не заперечують, що уже до кінця цього року наша армія може зайти на територію Криму. Разом з тим важливо, що українські офіційні посадовці натякають на те, що ситуація на півострові буде загострюватися.
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Евакуація з Криму обов'язкова
Власне, пані міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулась до людей, які проти Росії, але досі перебувають в окупованому Криму.
Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму. Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах,
– написала вона.
Окрім того, секретар РНБО Олексій Данілов цими днями заявив, що найкращим майбутнім для кораблів Чорноморського флоту Росії буде добровільне затоплення.
Удар по штабу флоту в Севастополі
- Стало відомо 22 вересня, що ракети атакували штаб Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі.
- Міноборони ворожої держави навіть визнало загибель одного військового, хоча згодом поспішило запевнити, що він нібито "зник безвісти".
- Як стверджують аналітики, для атаки на штаб флоту Кремля Україна використала британські ракети Storm Shadow.
- За словами голови ГУР Кирила Буданова, загинуло щонайменше 9 загарбників, а поранення дістали 16. Важливо, що серед них є генерали.