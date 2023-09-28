Військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман сказав 24 Каналу, що окупантам ніде сховатися в Криму.
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"Атаки триватимуть, ми чи не щодня бачитимемо такі повідомлення. Нема точки в Криму, куди не можуть дістати наші безпілотники, крилаті ракети або диверсійні групи. Увесь півострів під нашим прицілом", – констатував Гетьман.
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За його словами, влучним ударам по ворожих об'єктах у Криму передували ретельно продумані кроки – знищення засобів зв'язку на "вишках Бойка", а потім зенітно-ракетної системи "Тріумф" біля Євпаторії.
Так у протиповітряній обороні росіян виникла щілина, яку ефективно використовують наші захисники. Гетьман наголосив, що швидко поновити протиповітряну оборону в Криму окупанти не в змозі.
Що відбувається в Криму: останні новини
- У британській розвідці проаналізували удари по півострову, кульмінацією яких стала атака по штабу чорноморського флоту в Севастополі. Вважають, що Росія втрачає змогу блокувати українські порти.
- На тлі успішних ударів по Криму представник української розвідки Андрій Черняк дав пораду російським окупантам. За його словами, єдиний безпечний варіант для них – перебазуватись геть з півострова разом з усім своїм іржавим мотлохом.
- Звільнення Криму стане для росіян і особисто Владіміра Путіна боліснішим, ніж будь-який інший програш на полі бою. Захоплення півострова стало чи не найбільшим "досягненням" диктатора, тому його втрата може призвести до фатальних наслідків для режиму.