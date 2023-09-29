Крымский мост, который сейчас проходит через небольшой остров Тузла, построен оккупантами через 15 лет после конфликта вокруг острова. Ранее мы уже говорили о том, как российский Черноморский флот стал предвестником войны. Однако предвестником стал остров Тузла. Почему так случилось и как удалось избежать войны тогда – читайте в материале 24 Канала.

Обратите внимание Бомба замедленного действия: как Черноморский флот стал предвестником войны России с Украиной

Колониальные аппетиты Кремля

Информационная война, которую против нас уже годами ведет Россия, создала в воображении определенной части украинцев мнение о том, что в отношениях Киева и Москвы все было хорошо до Революции Достоинства. Однако на самом деле нет. Колониальные аппетиты Кремля никогда никуда не исчезали. Поэтому прежде чем перейти непосредственно к истории вокруг Тузлы, следует понять основу этого конфликта.

После распада СССР Россия пыталась удержать все постсоветские страны в области своего влияния. Латвия, Литва и Эстония фактически смогли вырваться из нее, о чем свидетельствует дальнейшее вступление этих стран в ЕС и НАТО. Однако другие государства не смогли избавиться от российских оков.

Кремль успешно дестабилизировал ситуацию в Молдове и Грузии, подогревал конфликт Азербайджана и Армении за Нагорный Карабах и вмешивался в дела других государств. Именно таким путем Россия решила привязывать страны к себе.

Москва была участницей каждого конфликта, но пыталась создать образ миротворца, а не агрессора.

Зоной дестабилизации в Украине с момента провозглашения независимости стал Крым. На фоне вопроса раздела Черноморского флота Россия впервые высказала территориальные претензии.

Обратите внимание! Во время распада СССР страны провозглашали независимость в пределах советских республик, а все, что было на этой территории – переходило в собственность независимой страны. То есть Черноморский флот по этой логике должен полностью подчиниться Украине.



Сначала Кремль согласился с этим, но затем резко выступил против. Как результат – уже в 1992 году Верховный Совет России решил отменить постановление Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР в 1954 году. Тогда в Москве решение советского руководства решили назвать незаконным и заявить о своих правах на полуостров.

В 1994 году в Крыму избрали президента – им стал некий Юрий Мешков, баллотировавшийся на должность от блока "Россия". Неудивительно, что он выступал за присоединение полуострова в состав страны-террориста. Он даже ввел на территории Крыма московское время вместо киевского. Однако многие жители полуострова называли это "мешковское время". Более того, за год до этого после столкновения украинских пехотинцев с российской береговой охраной Россия начала раздавать в Крыму свои паспорта.



Юрий Мешков – первый и единственный президент Крыма / Фото RFE

Мешков открыто призвал Россию присоединить полуостров в свой состав, из-за чего в Киеве решили действовать жестко – на полуостров отправили подразделения Нацгвардии, а Верховная Рада отменила конституцию Крыма. И, казалось бы, Россия точно должна услышать призыв Мешкова "Ельцин, введи войска", но российская армия была слишком занята поражениями в Ичкерии, поэтому конфликт иссяк.

Однако частью Автономной Республики Крым является также и небольшой остров Тузла, расположенный в 8 километрах от города Керчь и в 6 километрах от Таманского полуострова России. Поэтому Москва решила отыграться, но начать с меньшей цели.

Россия считала, что Украина в ловушке

Еще для понимания истории конфликта следует рассмотреть и тогдашний контекст Украины. Тогда наше государство не могло похвастаться демократическим строем, поэтому трудно было строить диалог с Западом. Хотя многовекторность была основной составляющей политики тогдашнего президента Леонида Кучмы – налаживание отношений с Россией, ЕС, США и вообще "мы за все хорошее и против всего плохого".

Только вот условия складывались не очень благоприятно. Убийство журналиста Георгия Гонгадзе и вспыхнувший после этого "кассетный скандал" фактически стал доказательством причастности власти к этому преступлению, и протесты против Кучмы ударили по репутации Украины перед Западом.

Однако "фаталити" сделал совсем другой скандал – США обвинили Украину и Беларусь в продаже радиолокационных систем "Кольчуга" Ираку, которым тогда руководил Саддам Хусейн и против которого были применены международные санкции. Это фактически поставило крест на отношениях Украины и Запада.



Хотя чтобы не все выглядело апокалиптически, стоит отметить, что в 2003 году ситуация несколько улучшилась после того, как Украина решила отправить в Ирак, где США и союзники начали интервенцию, свой миротворческий контингент. Однако все же репутационный удар уже был нанесен.

Россией к тому времени уже руководил Владимир Путин. К слову, до сих пор неизвестно, действительно ли Украина продавала оружие Ираку. Поэтому не исключена версия, что и в этом скандале была рука Москвы, желавшая поставить крест на отношениях Киева и западных государств. Зачем это нужно? А все очень просто – загнать Украину в тупик, то есть в объятия Москвы.

И Кремль фактически этого добился. 19 сентября 2003 года в Ялте Украина, Беларусь, Казахстан и Россия на уровне президентов Леонида Кучмы, Александра Лукашенко, Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина подписали Соглашение о формировании Единого экономического пространства. Россия считала, что операция по полному поглощению трех постсоветских государств идет успешно, однако, очевидно, не была уверена в том, что Украину действительно можно будет поглотить так легко. Потому уже через 10 дней Кремль начал действовать.



Кучма, Путин, Назарбаев и Лукашенко после подписания соглашения в Ялте / Фото росСМИ

Нелишне сказать, что 2003 год был годом России в Украине. Годом ранее в России был год Украины.

Деньги, граница и НАТО: почему Россия захотела Тузлу

Как и аннексия Крыма, и вторжение на Донбасс в 2014 году, конфликт вокруг Тузлы не возник просто так. Дело в том, что у Украины и России граница не только сухопутная, но и водная. Если с сухопутной границей все было понятно, а в январе 2003 года был подписан соответствующий межгосударственный договор, то с границами в Азовском и Черном морях все было сложнее. Особенно в Азовском.

У России было свое видение границы. Несмотря на подписанный договор, Россия продвигала идею того, чтобы установить линию границы не по акватории, а по морскому дну, и сделать воды общими для пользования. То есть на практике это должно было бы работать так – между Украиной и Россией должна быть какая-то условная граница в Азовском море, но обе страны имели право совместно использовать акваторию.

Но это означало бы невыгодную для Украины позицию с учетом того, что, по результатам распределения Черноморского флота, более 81% техники перешло в руки Кремля. Москва тогда бы единолично контролировала торговый путь через Керченский пролив и не платила бы Украине деньги за пользование им. Действительно, зачем платить соседнему государству за использование его территориальных вод, если их можно просто присвоить?

И еще одна не такая уж очевидная причина – Россия панически боялась гипотетической возможности членства Украины в НАТО, хотя Киев уже тогда проявлял интерес к членству в Альянсе. потому что в таком случае не только пришлось бы искать новое место для базирования Черноморского флота, который должен был покинуть Крым, но и наблюдать за кораблями Альянса в море, которое россияне считают "исконно" своим.

Захват Тузлы означал бы претензию на Керченский пролив и контроль над путями в Азовское море. Так что Россия разыграла сложную игру против Украины.

"Кремль ничего не знает, но знает пропаганда"

29 сентября 2003 года. Это тот день, когда Россия решила провести апробацию агрессии против Украины и странным образом высказать свои претензии на остров Тузла, площадь которого составляет где-то 3,5 километра квадратных.



Остров Тузла / Фото NASA

Когда-то Тузла не была островом, а косой, исходящей от Таманского полуострова России. Однако в результате сильного шторма в 1925 году косу размыло и Тузла превратилась в остров. Со временем советское руководство решило сделать остров частью Крымской области, обосновывая это тем, что ближайшим городом от него является Керчь.



Когда это решение принималось, Крым являлся частью РСФСР, поэтому Кремлю этот вопрос был не принципиальным.

В 1954 году Тузла вместе с полуостровом Крым перешла в подчинение УССР, что тогда Кремлю тоже было не только не принципиальным, но и выгодным, потому что развивать инфраструктуру в переданной области приходилось собственно Киеву, но он был в полной зависимости от Москвы. Острым вопрос стал тогда, когда СССР сделал лучшую в своей истории вещь и прекратил существование.

Следует отметить, что официально Кремль не озвучил своих претензий на остров. Однако в игру включились пропагандисты, проведшие первую информационную кампанию против Украины. Они писали совершенно недвусмысленно, что к России "прирастает новая территория", потому что "Тузла всегда была территорией России".

Да и вообще, кампания россиян не была военной. В "бой" они отправили строителей, которые должны были соорудить дамбу, которая соединяла бы Таманский полуостров и Тузлу, то есть "восстановила бы косу". Хотя в России это называли "экологическим проектом". Но почему-то экологическое влияние этого проекта должно быть таким, что к России должна была "прирасти" новая территория.

"Стрелять на поражение": как Украина дала отпор России

Строители, которым Россия дала задачу построить дамбу к Тузле, работали день и ночь и ежедневно возводили по 150 метров дамбы. То есть через несколько недель с таким темпом они должны были справиться со своей задачей.

Украинский МИД сразу же направил в Москву ноту протеста из-за действий россиян, а через неделю министр иностранных дел Украины Константин Грищенко улетел в Кремль, но результата это не дало – россияне продолжали строить дамбу.

Причиной тому стал тщательно продуманный план Кремля – в Москве решили убеждать Киев в том, что строительство дамбы осуществляется по инициативе местных властей Краснодарского края, а не с подачи центральной власти, поэтому они не знают, что происходит.

В то же время все чаще в российском инфополе появлялись "доводы" принадлежности острова России, более того, пропаганда вообще отрицала, что это остров. Тузлу называли косой.

Киев продолжал попытки решить все в правовом поле, поэтому украинские дипломаты в США и Великобритании настаивали на том, что Киеву придется созвать консультации гарантов суверенитета и территориальной целостности нашего государства в соответствии с 6-й статьей Будапештского меморандума.



Беда, что уже тогда было понятно – тот меморандум не стоит бумаги, на которой написан.

Параллельно с этим Украина готовилась давать отпор. На остров прибыли отряды Госпогранслужбы, а в Керчь перебросили подразделения Нацгвардии. ВСУ были приведены в боевую готовность, а на военных аэродромах начались учения армейской авиации. Россия тоже сосредоточила войска на Таманском полуострове.



Украинские пограничники установили тогда на Тузле столб, который давал ясно понимать – здесь территория Украины / Фото ГПСУ

Президент Леонид Кучма подписал указ, который, в частности, предполагал, что пограничники и другие отряды на острове Тузла имеют право открывать огонь на поражение, если российские строители или кто-то еще приблизится к Тузле, поскольку действия россиян расценивали как покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

23 октября 2003 года Кучма прервал визит в Латинскую Америку, чтобы прибыть на остров Тузла. Тогда российским строителям оставалось построить еще 100 метров дамбы. Более 3 недель Путин избегал разговора с Кучмой, но после того, как президент Украины позвонил по телефону с острова, готового к обороне – Кремль отдал приказ остановить строительство.



Кучма на Тузле в день прекращения Россией строительства / Скриншот

Детали этого разговора остаются тайной. Фактом является то, что Россия остановила строительство. Правда, разбирать плотину после этого никто не собирался.

Россия не смирилась с поражением, но и Украина не победила

Можно ли однозначно назвать конфликт вокруг Тузлы поражением России? Наверное, нет. Однако это точно маленькая победа Украины, ведь тогда Кремль впервые был вынужден отступить. Правда, непонятно в обмен на что это произошло.

Хотя в 2004 году, когда история с Тузлой уже постепенно забывалась, Леонид Кучма заверил, что Украина не будет членом в НАТО и начал оказывать полную поддержку своему потенциальному преемнику Виктору Януковичу. Происходило ли это из-за тех событий – сказать трудно, но вероятность такая есть.

Москва также хотела проверить, как Украина и мир будут реагировать на подобные прецеденты. Как будут реагировать гаранты Будапештского меморандума на угрозу Украине. И как будет реагировать сама Украина? Россия увидела картину реальности и принялась готовиться к следующим этапам агрессии.

И в итоге Россия кое-что таки получила.

24 декабря Кучма и Путин подписали договор о регулировании судоходства в Азовском море, согласно которому его признали внутренним для двух государств и вхождение кораблей третьей страны возможно только при согласовании Киева и Москвы.

Но интересен немного иной факт. В том же декабре 2003 года МИД Украины сообщил, что Россия официально признала Тузлу и близлежащие воды территорией Украины. В то же время в Москве утверждали, что статус Тузлы остается нерешенным.. В России не желали признавать тот факт, что Украина заставила дать заднюю.

Украина после конфликта построила на острове пограничную заставу, где постоянно находились 17 пограничников.

В комментарии 24 Каналу руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что Украина также не одержала победы. С одной стороны, наше государство продемонстрировало решительность перед лицом угрозы нападения на нее. С другой стороны, из-за конфликта на Тузле Леонид Кучма прервал визит в Бразилию и поэтому между нашими странами не было подписано соглашение о космическом сотрудничестве.

Тогдашний президент Кучма был вынужден развернуть самолет и отменить визит в Бразилию, где предполагалось подписание соглашений. И это тоже была спецоперация России, ведь она считала, что Украина не должна получить возможности запускать собственные спутники, разрабатывать собственные ракеты, а быть интегрированной в российские структуры ВПК (военно-промышленного компекса – 24 Канал) и совместно взаимодействовать. И тут, к сожалению, удалась эта спецоперация, потому что Украина после этого так и не получила своих пусковых площадок для запуска спутников в космос,

– объяснил Мусиенко.

Тузла изменила план России в отношении Украины

Конфликт в 2003 году показал России, что Украина готова сопротивляться, даже несмотря на хорошие межгосударственные отношения. Чего стоит то, что 20 лет назад украинские пограничники предостерегали россиян, уверяя, что украинцы не хотят открывать огонь по "братскому народу", но давали понять наверняка – если те не остановятся, то огонь открывать придется.



Украина дала понять четко – уступать территорию никто не будет / Фото Укринформа

Поэтому Кремль решил менять стратегию по захвату Украины. Москва годами готовилась к вторжению на нашу территорию. Оккупация Крыма так же, как в свое время конфликт вокруг Тузлы, не была операцией, спланированной за день или два.

Во времена президентства Януковича должности министра обороны и главы СБУ занимали россияне. Украинская обороноспособность была подорвана, что мы и увидели, когда с началом войны на Донбассе украинским волонтерам приходилось покупать даже самые элементарные вещи для наших воинов.

Россия знала, что на Украину нужно напасть в момент наибольшей уязвимости. И такой момент наступил в феврале 2014 года, когда государственное руководство сбежало после Революции Достоинства. Враг воспользовался уязвимостью и начал новую операцию. Россияне выжидали 9 лет и в итоге оккупировали не только Крым, но и Тузлу.

В то же время Украина не учла урок Тузлы. Россия продолжала влиять на Украину разными способами с помощью собственных агентурных сетей. Более того, в Украине продолжал находиться российский флот, а в 2010 году в Харькове Янукович и Медведев подписали фактически приговор нашему государству, продлив срок пребывания Черноморского флота в Крыму.

И все же, даже несмотря на то, что уже 9 лет Тузла оккупирована, а с того конфликта прошло 20 лет, все же есть уроки, которые мы можем усвоить сейчас. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии 24 Каналу подчеркнул, что мы должны помнить цену соглашений с Россией и усвоить урок о размещении иностранных войск.

Для нас должно стать индикатором, что любые договоренности с Россией в обмен на какие-то решения, дешевый газ или экономические претензии – заканчиваются именно так. Россия ставит территориальную экспанцию превыше всего, превіше любого сотрудничества. Во-вторых, мы должны все же понимать, что нужно заниматься проведением соответствующей гуманитарной политики и работать на то, чтобы искоренять любое российское или пророссийское деструктивное влияние. И следующее. Если уже на территории Украины и разрешать расположение каких-либо иностранных баз и контингентов, то только баз НАТО – США, Британии и других, и никогда российских,

– подчеркнул Мусиенко.

Россия уничтожила Тузлу

Оккупация и аннексия Крыма стала одной из трагических страниц 2014 года, поэтому оккупация Тузлы осталась почти незамеченной. Да и о захвате острова почти ничего не известно. Даже неизвестно, сколько пограничников из заставы остались верными присяге, а сколько предали Украину. Однако, по данным СМИ, по меньшей мере верным присяге остался командир заставы Сергей Стець, который дослужил до завершения контракта и уволился со службы. Где он сейчас – неизвестно.

После оккупации Крыма Россия начала строительство сооружения, которое точно прекратит свое существование (это только вопрос времени) – Крымского моста. Его оккупанты построили именно через остров. На время строительства оккупанты запретили местным жителям возвращаться в родной поселок. Сейчас, вероятно, там тоже никого нет.

Как когда-то на Тузле бурлила жизнь До 1970 года на Тузле было большое поселение, которое было частью города Керчь, где проживали около 1 000 человек и была вся необходимая инфраструктура. Однако в 1970 году на острове произошел сильный потоп, в результате которого многие здания были разрушены. В итоге советские власти расселили жителей острова где придется, а на Тузле осталось около 40 человек. В основном это были рыбаки. Однако на зиму там почти никто не оставался – в большинстве случаев люди ехали в Керчь.



В 2003 году местные категорически выступали против присоединения острова к России. Сейчас их судьба неизвестна. Тузла была непопулярным туристическим местом, не в последнюю очередь из-за того, что для посещения нужно было получать разрешение от ГПСУ, а для многих это были лишние хлопоты.



Как выглядит Тузла после оккупации / Фото ГНСУ

Тузла когда-то была маленьким зеленым клочком суши, а сейчас это фактически пустыня, служащая опорой для Крымского моста. И новый шанс на жизнь остров получит только тогда, когда туда вернется Украина. Возможно, тогда и многим из нас захочется своими глазами увидеть остров, который 20 лет назад был скалой, которую не могла сломать Россия.