Мэр Мелитополя Иван Федоров пояснил, что у оккупантов паника началась несколько недель назад. Кстати, в ISW заявили, что у врагов на Запорожском направлении значительно ухудшились боевые возможности.

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Что делают оккупанты во временно оккупированном Токмаке

"Паники нет", но паника есть. Оккупанты на Мелитопольском направлении готовятся к горячей осени. Уже поджигает в Токмаке,

– заявил Иван Федоров.

По его словам, враги в Токмаке:

несколько недель назад начали вывозить органы так называемой "власти";

несколько дней назад – российские офицеры стали интенсивно эвакуировать свои семьи.

Теперь перешли в заведения "образования": вывозят школы, училище, техникум. Вчера вечером (3 октября – 24 Канал) объявили, что сегодня (4 октября – 24 Канал) не будут работать "админучреждения", магазины, рынок. К чему бы ни готовились, но врагу точно нехорошо,

– объяснил городской голова Мелитополя.

Обратите внимание! Командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский рассказал, что самый большой прорыв ВСУ произойдет "после Токмака". По его словам, сейчас оккупанты там полагаются на глубину своей линии обороны.

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