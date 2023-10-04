На этом направлении террористы не могут проводить контратаки. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

Важно К югу от Работино ситуация нестабильная, сложная и динамичная: анализ ISW

Боевые возможности россиян – "всё"

Недавно министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание и вспомнил группу российских оккупантов, воюющих на западе Запорожской области. Он не похвалил формирование, которым приписывают удерживание линии Работино – Вербовое. Речь идет о 108-м и 247-м полке (7 дивизия ВДВ).

Аналитики ISW считают, что участие 70-го гвардейского мотострелкового полка в контратаках свидетельствует о том, что боевые возможности активных подразделений 7-й дивизии ВДВ значительно ухудшены, и эти элементы ВДВ больше не могут проводить все контратаки вдоль всего украинского прорыва на Ореховском направлении.

По мнению экспертов, те соединения, которые выделил Шойгу – 70-го гвардейского мотострелкового полка, 56-й воздушно-десантной бригады, 56-й воздушной армии, 56-го десантно-штурмового полка ВДВ – последовательно контратаковали на рубеже Работино – Вербовое себе во вред.

"Выбор Шойгу подразделений может свидетельствовать о том, что он стремится выделить российских командующих, которые продолжают выполнять приказы российского военного руководства по поводу неустанных контратак", – отметили в ISW.

Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что на переднем крае фронта в районе Новопрокоповки российские захватчики устроили сложную систему окопов-тоннелей и двухэтажные подземные блиндажи. Также вокруг Токмака оккупанты заливают окопы бетоном и строят новые линии обороны.

К тому же захватчики прокладывают новые транспортные пути, что упростит доставку военных грузов.