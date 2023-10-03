Вокруг Токмака захватчики заливают окопы бетоном. Они также активно строят новые линии обороны.

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Оккупанты боятся ВСУ и роют окопы

Как рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, на сегодняшний день на переднем крае фронта в районе Новопрокоповки оккупанты устроили сложную систему окопов-тоннелей и двухэтажные подземные блиндажи.

А вокруг Токмака российские террористы заливают окопы бетоном и строят новые линии обороны. Кроме того, они прокладывают новые транспортные пути, что упростит доставку военных грузов.

Оккупанты заявили, что будут строить железную дорогу от Мелитополя до Ростова, строить автодорогу от Мариуполя до Новоазовска. Россияне не планируют "жесты доброй воли" на ВОТ Запорожской области в ближайшее время, однако их планы наших воинов точно не интересуют,

– подчеркнул Федоров.



Оккупанты прокладывают новые транспортные пути / фото Ивана Федорова

Россия укрепляет оборону Токмака и строит новые укрепления перед Бердянском

Кстати, недавно в британской разведке также подтвердили, что захватчики укрепляют оборону возле Токмака. Кроме этого, они строят новую линию укреплений по пути в Бердянск в Запорожской области.

Украинские подразделения в это время продолжают тактически действовать в Запорожской области на Ореховском направлении рядом с селом Работино. Разведчики считают, что в ближайшее время украинцам все же будет сложно добиться оперативного успеха, то есть полностью перерезать сухопутный путь в Крым.