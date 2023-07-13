Об этом 24 Каналу рассказала руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, захватчикам это не поможет.

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"Дракон потерял свои зубы"

Наталья Гуменюк сравнила россиян с "драконом, который потеря все свои зубы". Она подчеркнула, что фортификационные сооружения и окопы не спасут врага.

Те "зубы дракона", которые они разбросали по Крыму, с их тяготением к символизму должны настроить тех, кто еще не понял, что дракон, который угрожал всему миру, потерял уже все свои зубы и больше ничем не угрожает. Это им не поможет. Но, как говорится, к земле пусть привыкают,

– заявила спикер.

Гуменюк об окопах россиян в Крыму: смотрите видео

Россияне пытаются обороняться в Крыму