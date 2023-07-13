Об этом 24 Каналу рассказала руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, захватчикам это не поможет.
Читайте также Разбросали "зубы дракона", – в ОК "Юг" рассказали, какую оборону выстраивают россияне в Крыму
"Дракон потерял свои зубы"
Наталья Гуменюк сравнила россиян с "драконом, который потеря все свои зубы". Она подчеркнула, что фортификационные сооружения и окопы не спасут врага.
Те "зубы дракона", которые они разбросали по Крыму, с их тяготением к символизму должны настроить тех, кто еще не понял, что дракон, который угрожал всему миру, потерял уже все свои зубы и больше ничем не угрожает. Это им не поможет. Но, как говорится, к земле пусть привыкают,
– заявила спикер.
Гуменюк об окопах россиян в Крыму: смотрите видео
Россияне пытаются обороняться в Крыму
- Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты панически боятся наступления ВСУ на Крым, поэтому решили построить хоть какие-то рубежи обороны. Россияне надеются, что это поможет "защитить" полуостров.
- В Military Media Center сообщили, что россияне активно готовят Крым к обороне. Для того чтобы обороняться, оккупанты возводят фортификационные сооружения на востоке, севере и западе полуострова.
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что Силы обороны продолжают контрнаступление на Юге Украины. Это значит, что вскоре наши бойцы могут продвинуться в сторону временно оккупированного Крыма. Россияне готовятся, уже построили в Крыму фортификационные сооружения и несколько линий обороны, а также перерыли весь полуостров траншеями.