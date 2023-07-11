Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она добавила, что оккупанты панически боятся наступления Вооруженных Сил, поэтому решили построить хоть какие-то рубежи обороны.
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Оборона Крыма
В глубоком тылу россияне не обустраивают мощные линии обороны. По мнению Гуменюк, россияне увидели, что третий рубеж обороны должен быть граничным – после него уже нет смысла строить линии обороны. По классике построения обороны оккупанты построили до трех рубежей обороны.
Для отчетности и самоуспокоения разбросали "зубы дракона" по Крыму, а теперь не знают, что с этим делать,
– сказала спикер ОК "Юг".
Ранее россияне якобы строили линии обороны вдоль крымского побережья. Однако сейчас все эти пляжные окопы волшебным образом исчезли. Вероятно, оккупанты просто имитировали бурную деятельность и показывали, что происходит серьезная "подготовка" к наступлению ВСУ.
Куда подевались окопы россиян с пляжей Крыма: смотрите видео
Какая ситуация в оккупированном Крыму
- В Military Media Center сообщили, что россияне активно готовят Крым к обороне – возводят фортификационные сооружения.
- Российские захватчики боятся атаки дальнобойными ракетами Storm Shadow на Крымский мост и уже устанавливают угловые отражатели на мосту для защиты. Однако у Storm Shadow инфракрасная головка самонаведения и на них не действуют сигналы угловых отражателей.
- Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что "хлопок" в Крыму свидетельствует о том, что освобождение полуострова от захватчиков приближается.