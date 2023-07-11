Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она добавила, что оккупанты панически боятся наступления Вооруженных Сил, поэтому решили построить хоть какие-то рубежи обороны.

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Оборона Крыма

В глубоком тылу россияне не обустраивают мощные линии обороны. По мнению Гуменюк, россияне увидели, что третий рубеж обороны должен быть граничным – после него уже нет смысла строить линии обороны. По классике построения обороны оккупанты построили до трех рубежей обороны.

Для отчетности и самоуспокоения разбросали "зубы дракона" по Крыму, а теперь не знают, что с этим делать,

– сказала спикер ОК "Юг".

Ранее россияне якобы строили линии обороны вдоль крымского побережья. Однако сейчас все эти пляжные окопы волшебным образом исчезли. Вероятно, оккупанты просто имитировали бурную деятельность и показывали, что происходит серьезная "подготовка" к наступлению ВСУ.

Обратите внимание! В воскресенье, 9 июля, в районе Керченского моста раздались взрывы. Российские захватчики утверждают, что это якобы удар ракетой. Однако в сети уже начали появляться видео, несколько не совпадающие со словами оккупантов.

Куда подевались окопы россиян с пляжей Крыма: смотрите видео

Какая ситуация в оккупированном Крыму