Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник, соучредитель общественной организации "Крым SOS" Алим Алиев. По его словам, более или менее умные коллаборанты пытаются вывести деньги и разные другие активы за пределы Крыма.
Смотрите также Коллаборанты в Крыму массово просят об эвакуации: в распоряжении 24 Канала оказались документы
Они вполне понимают, что ВСУ способны освободить Крым. А тогда положение для коллаборантов будет действительно опасным.
Они понимают это и пытаются вывести активы за территорию Крыма. Покупают жилье где-нибудь в условном Краснодарском крае. Где-то рядом, но не в Крыму. Те, кто более или менее умный, имеют разные "планы Б" и планы отступления. Они готовят их уже не первый день,
– заметил Алиев.
Смотрите разговор с Алимом Алиевым на ютубе 24 Канала
Оккупанты готовятся к боевым действиям в Крыму
Как отметил Алиев, российские захватчики продолжают окапываться в Крыму на значительном количестве территории. Они строят фортификационные сооружения как на севере полуострова, так и на береговой линии.
Иногда россияне делают это очень своеобразным способом. Когда роют окопы на берегу моря – это одна история. Эти фортификационные постройки размывает вода. Также они окапываются на севере Крыма. Это факт,
– рассказал Алиев.
Взрывы в Крыму: коротко
- Во временно оккупированном Крыму регулярно расцветает "хлопок". Недавно он пришел в Керч.
- Известно, что 9 июля в Керчи раздалось несколько громких взрывов. Оккупанты рассказывали, что им якобы удалось сбить крылатую ракету.
- Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подчеркнул, что такие взрывы напоминают оккупантам, что скоро они навсегда покинут остров.
- Еще 8 октября 2022 около 6 часов утра на мосту в Керчи произошел мощный взрыв. Он серьезно повредил часть этого объекта.