Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник, соучредитель общественной организации "Крым SOS" Алим Алиев. По его словам, более или менее умные коллаборанты пытаются вывести деньги и разные другие активы за пределы Крыма.

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Они вполне понимают, что ВСУ способны освободить Крым. А тогда положение для коллаборантов будет действительно опасным.

Они понимают это и пытаются вывести активы за территорию Крыма. Покупают жилье где-нибудь в условном Краснодарском крае. Где-то рядом, но не в Крыму. Те, кто более или менее умный, имеют разные "планы Б" и планы отступления. Они готовят их уже не первый день,

– заметил Алиев.

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Оккупанты готовятся к боевым действиям в Крыму

Как отметил Алиев, российские захватчики продолжают окапываться в Крыму на значительном количестве территории. Они строят фортификационные сооружения как на севере полуострова, так и на береговой линии.

Иногда россияне делают это очень своеобразным способом. Когда роют окопы на берегу моря – это одна история. Эти фортификационные постройки размывает вода. Также они окапываются на севере Крыма. Это факт,

– рассказал Алиев.

Взрывы в Крыму: коротко