Про це 24 Каналу розповів правозахисник, співзасновник громадської організації "Крим SOS" Алім Алієв. За його словами, більш-менш розумні колаборанти намагаються вивести гроші та різні інші активи за межі Криму.

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Вони цілком розуміють, що ЗСУ здатні звільнити Крим. А тоді становище для колаборантів буде дійсно загрозливим.

Вони розуміють це і намагаються вивести активи за територію Криму. Купують житло десь в умовному Краснодарському краї. Десь поруч, але не в Криму. Ті, хто більш-менш розумні, мають різні "плани Б" та плани відступу. Вони готують їх вже не перший день,

– зауважив Алієв.

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Окупанти готуються до бойових дій в Криму

Як наголосив Алієв, російські загарбники продовжують окопуватися в Криму на значній кількості території. Вони зводять фортифікаційні споруди як на півночі півострова, так і на береговій лінії.

Інколи росіяни роблять це у дуже своєрідний спосіб. Коли риють окопи на березі моря – це одна історія. Ці фортифікаційні споруди розмиває вода. Також вони окопуються на півночі Криму. Це факт,

– розповів Алієв.

Вибухи в Криму: коротко