Про це 24 Каналу розповів правозахисник, співзасновник громадської організації "Крим SOS" Алім Алієв. За його словами, більш-менш розумні колаборанти намагаються вивести гроші та різні інші активи за межі Криму.
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Вони цілком розуміють, що ЗСУ здатні звільнити Крим. А тоді становище для колаборантів буде дійсно загрозливим.
Вони розуміють це і намагаються вивести активи за територію Криму. Купують житло десь в умовному Краснодарському краї. Десь поруч, але не в Криму. Ті, хто більш-менш розумні, мають різні "плани Б" та плани відступу. Вони готують їх вже не перший день,
– зауважив Алієв.
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Окупанти готуються до бойових дій в Криму
Як наголосив Алієв, російські загарбники продовжують окопуватися в Криму на значній кількості території. Вони зводять фортифікаційні споруди як на півночі півострова, так і на береговій лінії.
Інколи росіяни роблять це у дуже своєрідний спосіб. Коли риють окопи на березі моря – це одна історія. Ці фортифікаційні споруди розмиває вода. Також вони окопуються на півночі Криму. Це факт,
– розповів Алієв.
Вибухи в Криму: коротко
- У тимчасово окупованому Криму регулярно розквітає "бавовна". Нещодавно вона завітала аж до Керчі.
- Відомо, що 9 липня в Керчі пролунало кілька гучних вибухів. Окупанти розповідали, що їм буцімто вдалося збити крилату ракету.
- Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров підкреслив, що такі вибухи нагадують окупантам, що скоро вони назавжди покинуть півострів.
- Ще 8 жовтня 2022 року близько 6 години ранку на мосту в Керчі стався потужний вибух. Він серйозно пошкодив частину цього об'єкта.