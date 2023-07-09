Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Україна вдарила по важливому інфраструктурному об'єкту, не порушивши при цьому ніяких зобов'язань.

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Як почуваються прихильники Росії в Криму

Вчора у Кримських пабліках цілий день істерили через повернення командирів “Азову" в Україну. У відповідь на це місцеві шовіністи захотіли осквернити могили турецьких солдатів, які воювали проти Росії в Кримській війні.

А сьогодні істерика окупантів перекинулася на Кримський міст. Цікаво, що Україна вдарила по мосту саме з боку Криму, по міжнародно визнаній території України.

Зверніть увагу! Кримський міст відіграє важливу роль у логістиці російської армії. Тому він є однією з найпріоритетніших цілей для ураження. Як зазначав місяць тому Бен Годжес, повернення Криму під контроль України є надважливим для довгострокового миру.

"Прихильники Росії панікують і закликають окупантів захистити їх від звільнення Криму. Очевидно, вони також усвідомлюють неминучість повернення півострова під контроль України", – переконаний Чубаров.

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Що відомо про атаку Кримського мосту