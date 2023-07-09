Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Україна вдарила по важливому інфраструктурному об'єкту, не порушивши при цьому ніяких зобов'язань.
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Як почуваються прихильники Росії в Криму
Вчора у Кримських пабліках цілий день істерили через повернення командирів “Азову" в Україну. У відповідь на це місцеві шовіністи захотіли осквернити могили турецьких солдатів, які воювали проти Росії в Кримській війні.
А сьогодні істерика окупантів перекинулася на Кримський міст. Цікаво, що Україна вдарила по мосту саме з боку Криму, по міжнародно визнаній території України.
"Прихильники Росії панікують і закликають окупантів захистити їх від звільнення Криму. Очевидно, вони також усвідомлюють неминучість повернення півострова під контроль України", – переконаний Чубаров.
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Що відомо про атаку Кримського мосту
- За повідомленням очевидців, удар по Кримському мосту стався близько півдня. Місцеві чули 3-4 послідовні вибухи.
- Окупаційна влада заявила про нібито збиття однієї української ракети, водночас закривши рух на об'єкті. Також у мережі з'явилися перші відео прильотів.
- Цікаво, що напередодні Ганна Маляр у своєму дописі визнала, що за підривом Кримського мосту 8 жовтня 2022 року стояла Україна. Що також показово, тоді вона назвала цей удар "першим", вочевидь натякаючи, що він не буде останнім.