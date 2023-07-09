У Туреччині відбулись справді історичні події. Крім повернення командирів "Азовсталі", Зеленський та Ердоган домовились про посилення оборонної співпраці. Про це 24 Каналу розповів Олексій Буряченко – політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад.

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Росіяни істерять

Напередодні саміту НАТО Володимир Зеленський здійснив низку важливих візитів до багатьох українських партнерів. Не виключенням стала й Туреччина, куди Зеленський завітав 7 липня. Візит зокрема важливий, бо Реджеп Ердоган має прямі зв'язки з Путіним, про що не раз наголошував сам.

Зокрема, саме за протекцією Ердогана воїни з "Азовсталі" перебували у Туреччині. За умовами обміну, вони б мали там залишатись до кінця війни.

На болотах горить все, у них істерика з цього приводу. Там такі виття, що навіть складно переждати. Летить "каміння" і в самого Ердогана,

– зазначив Олексій Буряченко.

Варто відзначити як рішучість Володимира Зеленського, так і Реджепа Ердогана, адже українські бійці все ж повернулись додому.

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Одна це не всі приємні новини із Туреччини. Є також підписані меморандуми, інфраструктурні домовленості, а також продовження зернової угоди. Зрештою саме бачення Анкари щодо деокупації українських територій є позитивним знаком.

"Ердоган з самого початку казав, що Росія – держава-агресор, що Крим завжди був українським. Але ніхто не очікував, що ці перемовини можуть бути настільки результативними", – наголосив політолог.

Не виключено, що й заколот Пригожина та слабкість кремлівського режиму, яку він оголив, мав свій вплив на західних партнерів. Зрештою це додало рішучості союзникам України та вплинуло на низку переговорних процесів.

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