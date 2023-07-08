У п'ятницю, 7 липня, глави держав провели перемовини щодо російсько-української війни, формули миру, саміту НАТО у Вільнюсі та інших важливих питань. Які тези озвучили український та турецький лідери під час спілкування журналістами, повідомляє 24 Канал.

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Пресконференція Зеленського та Ердогана: тезово

Варто сказати, що ця поїздка є вкрай важливою з погляду відносин між Україною та Туреччиною. Від неї, очевидно, частково залежатиме вектор розвитку стосунків між Києвом та Анкарою.

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Почали зустріч з підписання угоди про співпрацю в оборонній галузі. Протокол про співробітництво з української сторони підписав віцепрем’єр Олександр Камишін, а з турецької – міністр промисловості і технологій Мехмет Фатіх Каджир. Після цього розпочалася пресконференція Зеленського та Ердогана.

Ердоган підтримує територіальну цілісність

Ердоган пригадав, що у серпні 2022 року востаннє особисто зустрічався з Зеленським. Вони також проводили багато телефонних розмов.

Попри всі події, українсько-турецька дружба лише посилилися. Український народ на 500-й день війни, який ми незабаром зустрінемо, сміливо боронить територіальну цілісність та незалежність країни,

– зазначив він.

Реджеп Ердоган підкреслив, що Туреччина на всіх платформах заявляє про підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності нашої держави. І це вона робить від анексії Криму – у 2014 році – і до сьогодні.

Ми на практиці продемонстрували нашу солідарність з Україною, надаючи конкретну допомогу в політичній, економічній, гуманітарній і технічній сферах. Ми також стали країною, що докладає найбільше зусиль шляхом перемовин на засадах міжнародного права,

– зазначив він.

Україна заслуговує на членство в НАТО, – Ердоган

Президент Туреччини про спробу переговорів у його країні у березні 2022 року. Крім того, підкреслив, що Стамбул посприяв тому, щоб Чорноморська зернова ініціатива запустилася. Він також заявив, що бажає продовження ініціативи після 17 липня.

Україна заслуговує на членство в НАТО. Я хочу у вашій присутності ще раз наголосити на тому моменті: від настання справедливого миру ніхто не програє. Ми надаватимемо будь-яку підтримку, щоб Україна стала на ноги,

– додав він.

Реджеп Ердоган зазначив, що Україні допомагатимуть відбудовуватися турецькі компанії, які успішно працюють у нашій державі впродовж не одного року.

Він зауважив, що ще одна з причин, чому він не має сумнівів в Україні – те, як кримські татари завзято борються за свою країну. Ердоган ще раз подякував Зеленському за гарантування безпеки "для наших братів та встановлення їх статусу автономії".

Ми продовжимо докладати зусиль для завершення війни на базі перемовин, перебуваючи у повній солідарності з Україною. Бажаю, щоб наші перемовини приносили всілякі гаразди нашим країнам, нашому регіону та міжнародній спільноті,

– зазначив Ердоган.

Володимир Зеленський подякував усім присутнім, зокрема Реджепу Ердогану. Окремо він висловив вдячність за те, що Туреччина прихистила у себе українців, котрі втікали від війни.

Чорне море має бути простором співпраці, – Зеленський

Перед виходом на пресконференцію лідери держав обговорили ситуацію у Чорноморському регіоні.

Маємо однакове бачення, що ніхто не має права нав’язувати нашим державам і народам будь-що в Чорноморському районі, що не відповідає інтересам наших держав і народів. Чорне море має бути простором співпраці, безпеки, а не будь-яких криз чи так званих заморожених конфліктів, які можуть у будь-який момент розпалитися та ударити по життю і по людях,

– підкреслив Зеленський.

"Росія поводиться так, наче їй належить тут усе (у Криму – 24 Канал). Ніби вона тут господар. Народи нашого регіону потребують більших зусиль заради обмеження агресивних амбіцій Росії та гарантування стабільності у регіоні Чорного моря", – додав він.

Зеленський подякував Ердогану за підтримку української формули миру. Він підкреслив, що важливо, щоб Туреччина була серед лідерів у питанні мирних переговорів.

Окремо подякував за допомогу у звільненні наших людей, яких Росія тримала у полоні. Він підкреслив, що це пам'ятатиме кожен українець.