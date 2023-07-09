Аналітики з Інституту з вивчення війни вивчили події останнього дня та сформували свій традиційний звіт. Зокрема, вони пройшлися по заявах Реджепа Таїпа Ердогана та тому, що до України повернулися командири, які обороняли "Азовсталь".

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Ердоган і заява про НАТО

Передовсім у свіжому звіті звернули увагу на заяву президента Туреччини. Реджеп Ердоган зазначив, що Україна "заслуговує на членство НАТО". Відповідні слова він озвучив напередодні саміту Альянсу, який відбудеться 11 – 12 липня у Вільнюсі.

Також під час зустрічі у Стамбулі 7 липня Ердоган зазначив, що Туреччина підтримує продовження Чорноморської угоди між Україною та Росією. Крім того, заявив, що під час візиту Путіна у серпні, обговорить з ним питання обміну військовополоненими.

Цікаво, що речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що відсутня затверджена дата, коли Путін і Ердоган мають зустрітися у Туреччині.

Зеленський повернувся до України з командирами

У звіті також зауважили, що з Туреччини Володимир Зеленський повернувся не сам. Разом із ним прибули п'ятеро українських командирів, котрі обороняли "Азовсталь" у Маріуполі. Зауважимо, що раніше була домовленість, що вони перебуватимуть у Туреччині до кінця війни.

Зазначимо, що до України разом із Зеленським прибули:

Денис "Редіс" Прокопенко – командир "Азову";

Святослав "Калина" Паламар – його заступник;

Сергій "Волина" Волинський – виконувач обов'язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти;

Олег "Аліс" Хоменко – старший офіцер "Азова";

Денис Шлега – полковник Національної гвардії України, командир 12-ї бригади оперативного призначення.

В Інституті звернули увагу на реакцію росіян. Так, Пєсков бідкався, що Україна та Туреччина порушили домовленості. Щоправда, він уже вигадав якусь безглузду причину. Мовляв, це Захід змусив Ердогана звільнити командирів у зв'язку з "нібито українськими невдачами у війні".

Тим часом російські воєнкори розкритикували уряд своєї країни. Їх цікавить, чому Росія дозволяє військовополоненим перебувати у третій країні, яка не симпатизує Кремлю. Зокрема, їх цікавило, чому російський уряд обміняв захисників "Азовсталі" на Віктора Медведчука.

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В Інституті з вивчення війни спробували зробити висновки щодо візиту Зеленського до Туреччини. Укладачі звіту зауважили, що заяви Ердогана про НАТО та звільнення захисників "Азовсталі" – помітне зрушення у російсько-турецьких відносинах. Водночас зазначили, що "глибина та сталість очевидної підтримки" нашої держави Ердоганом наразі не ясна.