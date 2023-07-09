Аналитики из Института по изучению войны изучили события последнего дня и сформировали свой традиционный отчет. В частности, они прошлись по заявлениям Реджепа Таипа Эрдогана и по тому, что в Украину вернулись оборонявшие "Азовсталь" командиры.

Читайте также Мы обязательно свое слово скажем еще в бою, – командиры "Азовстали" по возвращении в Украину

Эрдоган и заявление о НАТО

Прежде всего, в свежем отчете обратили внимание на заявление президента Турции. Реджеп Эрдоган отметил, что Украина "заслуживает членства НАТО". Соответствующие слова он озвучил накануне саммита Альянса, который состоится 11 – 12 июля в Вильнюсе.

Также во время встречи в Стамбуле 7 июля Эрдоган отметил, что Турция поддерживает продление Черноморского соглашения между Украиной и Россией. Кроме того, заявил, что во время визита Путина в августе обсудит с ним вопрос обмена военнопленными.

Интересно, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что отсутствует утвержденная дата, когда Путин и Эрдоган должны встретиться в Турции.

Зеленский вернулся в Украину с командирами

В отчете также отметили, что из Турции Владимир Зеленский вернулся не один. Вместе с ним прибыли пятеро украинских командиров, оборонявших "Азовсталь" в Мариуполе. Заметим, что раньше была договоренность о том, что они будут находиться в Турции до конца войны.

Отметим, что в Украину вместе с Зеленским прибыли:

Денис "Редис" Прокопенко – командир "Азова";

Святослав "Калина" Паламар – его заместитель;

Сергей "Волина" Волынский – исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты;

Олег "Алис" Хоменко – старший офицер "Азова";

Денис Шлега – полковник Национальной гвардии Украины, командир 12-й бригады оперативного назначения.

В Институте обратили внимание на реакцию россиян. Так, Песков жаловался, что Украина и Турция нарушили договоренности. Правда, он уже придумал какую-то нелепую причину. Мол, это Запад заставил Эрдогана освободить командиров в связи с "якобы украинскими неудачами в войне".

Тем временем русские военкоры подвергли критике правительство своей страны. Их интересует, почему Россия позволяет военнопленным находиться в третьей стране, которая не симпатизирует Кремлю. В частности, их интересовало, почему российское правительство обменяло защитников "Азовстали" на Виктора Медведчука.

Достойно внимания Оковами прикованы к земле, – "Калина" описал пребывание в Турции строками Леси Украинки

В Институте по изучению войны попытались сделать выводы о визите Зеленского в Турцию. Составители отчета отметили, что заявления Эрдогана о НАТО и освобождение защитников "Азовстали" – заметный сдвиг в российско-турецких отношениях. В то же время отметили, что "глубина и постоянство очевидной поддержки" нашего государства Эрдоганом пока не ясна.