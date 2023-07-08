С журналистами пообщался Денис "Редис" Прокопенко – командир полка "Азов". Gрежде всего он поблагодарил президента и его команду за возвращение домой. Также он выразил благодарность каждому солдату, защищающему Украину, сообщает 24 Канал.

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Первые слова после возвращения в Украину

Денис Прокопенко поблагодарил всех украинских воинов, которые продолжали борьбу после того, как защитники "Азовстали" попали в плен, ведь они делают все для нашей победы.

Также "Рэдис" подчеркнул, что армия – это командная работа, поэтому дальше командиры "Азовстали" будут продолжать помогать в защите нашего государства. Речь идет о непосредственном возвращении на фронт – командир не уточнил, однако интригующе намекнул на такую вероятность.

Мы обязательно свое слово скажем еще в бою,

– подчеркнул Прокопенко.

Кроме того, командир полка "Азов" подчеркнул, что чрезвычайно важно то, что наша армия перехватила стратегическую инициативу на фронте – уничтожает врага, продвигается вперед и освобождает оккупированные территории. В то же время командиры, как отметил Прокопенко, будут делать все, чтобы ускорить этот процесс и приблизить нашу победу.

Командиры "Азовстали" вернулись в Украину: главное

Оборона Мариуполя продолжалась 86 суток, большинство из которых – в условиях полного окружения. Наши воины держали оборону в тяжелейших условиях под постоянными бомбардировками врага. Однако даже в таких условиях защитники Мариуполя наносили врагу потери и удерживали территорию завода "Азовсталь".

В мае наши воины выполнили приказ и прекратили оборону, после чего более 2000 защитников вышли с территории завода. Речь идет о нацгвардейцах, бойцах ВСУ, ТРО, Госпогранслужбы, морпехах и других подразделениях.

Последними вышли командиры – Денис "Редис" Прокопенко, Святослав "Калина" Паламарь, Сергей "Волина" Волынский, Олег "Алис" Хоменко и Денис Шлега.

В русском плену командиры были 4 месяца. 21 сентября в рамках обмена их передали Турции, где они находились до 8 июля 2023 года. Во время визита в Стамбул Владимир Зеленский сообщил о возвращении воинов домой.