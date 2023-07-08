Пребывание в Турции строчками Леси Украинки описал заместитель командира "Азова" - Святослав "Калина" Паламарь. Он процитировал ее поэзию во время общения с журналистами во Львове, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Мы обязательно свое слово скажем еще в бою, – командиры "Азовстали" по возвращении в Украину

"Калина" рассказал о пребывании в Турции

Святослав Паламарь отметил, что долго думал, как бы описать пребывание в Турции после освобождения из российского плена так, чтобы не вдаваться в лишние детали. Поэтому для того, чтобы описать эти более 300 дней, воин выбрал строчки из стихотворения "Товарищи на память", авторства матери украинской поэзии - Леси Украины. Последнюю строчку поэзии он несколько изменил.

Ми паралітики з блискучими очима,

Душею сильні, волею слабкі,

За спинами у нас ростуть орлині крила,

Але кайданками ми були прикуті до турецької землі",

– процитировал поэзию "Калина".

Заместитель Дениса Прокопенко поблагодарил президента, его команду и всех причастных за то, что им удалось "найти ключик и отпереть оковы" и вернуть командиров в Украину.

Калина заверил, что дальше он и его собратья будут продолжать свою работу, ведь они военные и давали присягу.

Что после возвращения сказал "Рэдис"

С журналистами также пообщался Денис "Рэдис" Прокопенко – командир полка "Азов". Он поблагодарил всех украинских воинов, которые продолжали борьбу после того, как защитники "Азовстали" попали в плен, ведь они делают все для нашей победы.

Также "Рэдис" отметил, что он и его собратья "еще скажут свое слово в бою", однако на вопрос о том, означает ли это возвращение на фронт, командир не ответил.

Кроме того, командир полка "Азов" подчеркнул, что чрезвычайно важно то, что наша армия перехватила стратегическую инициативу на фронте – уничтожает врага, продвигается вперед и освобождает оккупированные территории. В то же время командиры, как отметил Прокопенко, будут делать все, чтобы ускорить этот процесс и приблизить нашу победу.