Перебування в Туреччині рядками Лесі Українки описав заступник командира "Азову" – Святослав "Калина" Паламар. Він процитував її поезію під час спілкування з журналістами у Львові, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Ми обов'язково своє слово скажемо ще в бою, – командири "Азовсталі" після повернення до України

"Калина" розповів про перебування в Туреччині

Святослав Паламар відзначив, що довго думав, як би описати перебування в Туреччині після визволення з російського полону так, щоб не вдаватися у зайві деталі. Тому для того, аби описати ці понад 300 днів, воїн обрав рядки з вірша "Товаришці на спомин", авторства матері української поезії – Лесі України. Останній рядок поезії він дещо змінив.

Ми паралітики з блискучими очима,

Душею сильні, волею слабкі,

За спинами у нас ростуть орлині крила,

Але кайданками ми були прикуті до турецької землі,

– процитував поезію "Калина".

Заступник Дениса Прокопенка подякував президенту, його команді та всім причетним за те, що їм вдалося "знайти ключик та відімкнути кайдани" й повернути командирів до України.

"Калина" запевнив, що далі він та його побратими продовжуватимуть свою роботу, адже вони військові та давали присягу.

Що після повернення сказав "Редіс"

З журналістами також поспілкувався Денис "Редіс" Прокопенко – командир полку "Азов". Він подякував усім українським воїнам, які продовжували боротьбу після того, як захисники "Азовсталі" потрапили у полон, адже вони роблять все для нашої перемоги.

Також "Редіс" відзначив, що він та його побратими "ще скажуть своє слово в бою", однак на питання про те, чи це означає повернення на фронт, командир не відповів.

Крім того, командир полку "Азов" підкреслив, що надзвичайно важливим є те, що наша армія перехопила стратегічну ініціативу на фронті – знищує ворога, просувається вперед та звільняє окуповані території. Водночас командири, як зазначив Прокопенко, робитимуть все, аби прискорити цей процес та наблизити нашу перемогу.