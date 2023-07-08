Від України Меморандум підписав Олександр Камишін – міністр з питань стратегічних галузей промисловості. Від Туреччини – Мехмет Фатіх Каджир – міністр промисловості та технологій, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Підсумки зустрічі Зеленського й Ердогана в Туреччині: основні тези з пресконференції президентів

Документ спрямований на сприяння співпраці у стратегічних галузях промисловості та технологій між компаніями України й Туреччини, а також на підтримку впровадження наявних і започаткування нових проєктів у цих сферах,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема, мовиться про:

виробництво БпЛА;

дослідження, а також розробки в галузі автономних систем, космосу;

розробки в інших технологічних секторах стратегічних галузей промисловості двох країн.

Зеленський прибув у Туреччину

Упродовж останніх днів Зеленський здійснив низку закордонних візитів. Напередодні український лідер побував у Болгарії та Чехії. Тим часом 7 липня президент побував у Словаччині, а ближче до вечора прибув у Туреччину.

Український лідер наголошував, що, зокрема, серед тем його переговорів з Ердоганом – координація позицій по формулі миру, саміту НАТО, гарантіям безпеки та зерновій ініціативі. До слова, Ердоган наголосив, що Україна заслуговує бути в Альянсі.